मुझे राजा रघुवंशी की तरह; फौजी को सता रहा डर, सोनम वाली धमकी देती है पत्नी

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाला एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से दुखी हो गया है। फौजी ने ग्वालियर पुलिस से अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी का अपने जीजा से नाजायज संबंध है और अब उसे डर है कि कहीं उसका हश्र इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह ना हो जाए। पुलिस ने फौजी की शिकायत पर मामले की जांच का भरोसा दिलाया है।

गोला का मंदिर इलाके में रहने वाला देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज का सिपाही है। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन पर बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात है। फौजी का आरोप है कि उसकी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लांट तरीके से उससे शादी की है।

फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम है तो नराज होकर पत्नी वंदना ने उससे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए और झगड़ा कर अकेली जाकर सो गई। 2 दिन बाद ही उसे पता चला कि पत्नी वंदना का उसके जीजा कमल किशोर से संबंध है। शादी के चार दिन बाद 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खा लिया जिसकी मौत हो गई।

वंदना ने अपने जीजा के यहां जाने की जिद की तो फौजी देवेंद्र ने उसे रोक दिया, जिस पर वंदना ने अपने मायके वालों से पति की ओर से मारपीट करने की शिकायत की। उसी दिन वंदना के भाई उपेंद्र सिंह, पिता और अन्य लोगों ने आकर देवेंद्र के साथ मारपीट कर दी। बाद में इस मामले की पंचायत हुई तो हकीकत सामने आने के बाद वंदना के पिता और भाई ने माफी मांग ली। वो वंदना को लेकर आ गया, उसके बाद 9 मई को देवेंद्र को ऑपरेशन सिंदूर की ड्यूटी का इमरजेंसी कॉल आया।

10 मई को ऑपरेशन सिंदूर होने के चलते उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। 17 मई को वापस लौट कर आया तो मां ने बताया कि वंदना के जेवर लेकर मुरैना चली गई है। जब देवेंद्र ने मुरैना अस्पताल जाकर तलाश किया तो पता चला कि वंदना 15 दिन की छुट्टी लेकर आगरा गई है। वंदना को फोन लगाया तो उसने देवेंद्र को धमकाया, जब देवेंद्र ने यह बात मायके वालों को बताई तो उन्होंने वंदना को समझाने की बात कही। इधर उसे ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में रिपोर्ट के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा। इस दौरान वंदना के जीजा कमल किशोर का कई बार फोन आया और वह धमकी देता रहा। इसके बाद वंदना ने भी उसे झूठे केस में फसाने की धमकियां दी, वंदना उससे पचास लाख रुपए मांग रही है। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।