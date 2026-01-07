ग्वालियर में वकील की खुदकुशी के बाद प्रेमिका SI प्रीति और कांस्टेबल अराफात खान पर FIR

संक्षेप: ग्वालियर के वकील मृत्युंजय सिंह चौहान के सुसाइड केस में लव ट्राएंगल सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी सब इंस्पेक्टर प्रेमिका प्रीति जादौन और कांस्टेबल अराफात खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

ग्वालियर के वकील मृत्युंजय सिंह चौहान के सुसाइड केस में लव ट्राएंगल सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी सब इंस्पेक्टर प्रेमिका प्रीति जादौन और कांस्टेबल अराफात खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गोला का मंदिर थाना पुलिस ने आत्महत्या के 22 दिन बाद दोनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने और मानिसक प्रताड़ित करने के आरोप में केस दर्ज किया है। 15 दिसंबर को वकील ने फांसी लगाने से पहले अपने स्टेटस पर लिखा था 'प्रेम में मृत्यु है, लेकिन मुक्ति नहीं' इस स्टेटस पर प्रेमिका एसआई प्रीति की ओर से ‘ब्लेस’ कमेंट भी किया गया था।

मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एसआई प्रीति जादौन और ग्वालियर निवासी वकील मृत्युंजय सिंह चौहान के बीच कथित तौर पर लंबे समय से प्रेम संबंध था। बताया जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और सगाई भी कर चुके थे। बताया गया कि वकील मृत्युंजय 12 दिसंबर को अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देने उसके सरकारी क्वॉर्टर पर पहुंचा था। वहां उसने प्रीति और आराफात को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। मृत्युंजय का प्रीति के साथ झगड़ा हुआ। आरोप है कि दोनों ने वकील के साथ मारपीट की। मुरैना में एसआई ने अपने रौब के चलते वकील पर मामला भी दर्ज करा दिया था।

शिकायत में मृत्युंजय ने लिखी पूरी बात प्यार में मिले धोखे से आहत होकर उसने यह कदम उठाया था। उसने 14-15 दिसंबर की रात को आदर्शपुरम में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वकील के कमरे से सिविल लाइन थाने को लिखा गया एक आवेदन मिला। इसमें उसने लिखा है कि 12 दिसंबर को जब वह प्रीति से मिलने गया तो वहां क्या-क्या हुआ। इस घटना के बाद उसने अपनी मंगेतर के थाने सिविल लाइन और सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं सुनी गई।

मारपीट के बाद वकील पर ही केस वकील ने महिला एसआई के मोबाइल से मुरैना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एसपी, एएसपी और सीएसपी को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी। वकील की उसकी सुनवाई तो नहीं हुई, उल्टा सिटी कोतवाली में वकील खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसी से आहत होकर उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया।

एएसपी ने कहा- खुदकुशी के लिए उकसाने का दर्ज किया गया है केस एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया एक वकील मृत्युंजय सिंह के सुसाइड केस में मुरैना में पदस्थ एक एसआई व आरक्षक पर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।