निकाह से इनकार पर बहू पर फेंका था तेजाब; नवंबर से जंग लड़ रही ग्वालियर की पीड़िता ने तोड़ा दम

निकाह से इनकार पर बहू पर फेंका था तेजाब; नवंबर से जंग लड़ रही ग्वालियर की पीड़िता ने तोड़ा दम

संक्षेप:

ग्वालियर में विधवा बहू के निकाह से इनकार पर नवंबर महीने में एक शख्स ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया था। इस हमले के बाद नवंबर से जिंदगी की जंग लड़ रही पीड़िता की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई।

Jan 05, 2026 01:50 am ISTKrishna Bihari Singh
ग्वालियर के कंपू इलाके में नवंबर महीने में एक शख्स ने अपनी विधवा बहू पर तेजाब से हमला कर दिया था। आरोपी पीड़िता का जेठ है। बहू ने जेठ से शादी करने से मना कर दिया था। महिला के पति की मौत के बाद आरोपी उस पर लगातार निकाह के लिए दबाव बना रहा था। आरोपी ने घर में घुसकर बच्चों के सामने महिला पर तेजाब फेंक दिया था जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी। पीड़िता की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। पीड़िता का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। आखिरकार उसने रविवार को दम तोड़ दिया।

नवंबर में हुआ था एसिड अटैक

बता दें कि पीड़िता के पति का करीब 10 महीने पहले निधन हो चुका था। नवंबर में ग्वालियर में पीड़िता पर उसके दिवंगत पति के बड़े भाई मुशीर खां ने एसिड से हमला किया था। इस हमले में वह बुरी तरह जल गई थी। इस हमले के बाद पीड़िता को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हुई थी कई सर्जरी

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वहां उपयुक्त इलाज नहीं मिलने के कारण दिल्ली एम्स में ट्रांसफर कराया गया था। दिल्ली एम्स में पीड़िता की कई सर्जरी हुई थी। उसकी कई और सर्जरी हुई थी। आखिरकार गहरे इन्फेक्शन के कारण पीड़िता को बचाया नहीं जा सका।

निकाह को राजी नहीं हुई तो बन गया था हैवान

घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के कंपू इलाके की है। पीड़िता मायके में रह रही थी। बताया जाता है कि जब वह मुशीर खां से निकाह के लिए राजी नहीं हुई तो वह हैवान बन गया। उसने मायके पहुंच कर मासूम बच्चों के सामने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया था।

घर में घुसकर की थी जबरदस्ती की कोशिश

हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे दिखना भी बंद हो गया। बहू पर तेज फेंकने के बाद मुशीर खां छिप गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के पिता का आरोप था कि उनकी बेटी पर उसका जेठ निकाह करने का दबाव डाल रहा था। इसकी वजह से वह अपने मायके में रहने लगी थी। आरोपी ने वहां भी तीन बार उनके घर के कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
