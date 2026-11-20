सोती पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या, आखिर क्यों हैवान बन गया पति? सुबह तक शव के पास बैठा रहा
मध्य प्रदेश के गुना में पति ने चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वह सुबह तक शव के पास ही बैठा रहा। दोनों खाना खाकर सो गए थे तभी अचानक हमला किया।
मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक व्यक्ति ने कथित चरित्र संदेह में अपनी 45 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, यह घटना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर म्याना थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में बृहस्पतिवार-शुक्रवार की दरमियानी रात हुई।
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) हेमंत पांडे ने बताया कि पिपरिया गांव में नोरी बाई भिलाला नाम की एक महिला की हत्या हुई है और पति शेखु भिलाला ने ही उसकी हत्या की है।महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है जबकि पति को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खाना खाकर सो गए थे तभी…
पुलिस ने बताया कि गुरुवार की रात दोनों पति-पत्नी खाना खा कर सो गए थे तभी देर रात उसके पति ने खटिया पर सो रही अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, पति हत्या के बाद वहीं पर बैठा रहा और सुबह जब परिवार वालों ने नोरी बाई को मृत अवस्था में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पति नोरी बाई के चरित्र पर संदेह करता था, जिसकी वजह से अक्सर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। शेखु और नोरी बाई की तीन बेटियां और दो बेटे हैं।
तिहरा हत्याकांड मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
इधर सीहोर जिले में मंगलवार रात एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और खुलासा किया कि उधार में लिए गए दो लाख रुपये चुकाने से बचने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जिले के बुदनी तहसील स्थित वार्ड क्रमांक 12 में 16 नवंबर की रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। मृतकों की पहचान राकेश मीणा (45), पत्नी राधा (40) और उनके बेटा अश्विन (24) के रूप में हुई थी।
पुलिस ने एक बयान में बताया कि आरोपियों की पहचान बुदनी थाना अंतर्गत यारनगर गांव निवासी जगदीश भिलाला (40) और गांव खांडाबड़ निवासी अनिल भिलाला (20) के रूप में हुई है।
कुल्हाड़ी को जब्त किया
पुलिस ने आरोपियों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त किया है। जांच में यह सामने आया कि आरोपी जगदीश ने मृतक राकेश से लगभग दो लाख रुपये उधार लिए थे और उसे यह रकम ब्याज सहित लौटाना था। इसके अलावा यह भी तय हुआ था कि रकम लौटाने तक जगदीश अपनी फसल में से भी कुछ हिस्सा राकेश को देगा।
पुलिस ने कहा, ''इसलिए जगदीश ने अपने साथी अनिल को कुछ पैसों का लालच देकर राकेश के पूरे परिवार को मारने की योजना बनाई ताकि उसे उधार का पैसा नहीं देना पड़े।''
तीनों के सिर पर वार कर हत्या
बयान में पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों ने 16 नवंबर की रात करीब 11-12 बजे के बीच राकेश के घर जाकर उससे कुछ बात करने के लिए दरवाजा खुलवाया और अपने साथ ले जाई गई कुल्हाड़ी से तीनों के सिर पर वार कर हत्या कर दी। सबूत छिपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को शौचालय में डाल कर पानी डाल दिया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद घटनास्थल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, श्वान दस्ता द्वारा भी साक्ष्य संकलित किए गए।
विशेष टीम द्वारा मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से त्वरित जांच करते हुए दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया गया।
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