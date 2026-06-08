गुना में दूषित पानी पीने से 12 बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
गुना में 12 बच्चों की तबीयत दूषित पानी पीने से बिगड़ गई। इसके बाद आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पानी के सैंपल की जांच होगी। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मध्य प्रदेश के गुना में दूषित पानी पीने से करीब 12 बच्चों के बीमार होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सैंपल को कलेक्ट कर लिया और जांच के लिए भेज दिया गया है। नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 और 10 में बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया।
जल जीवन मिशन गुना के मुख्य अधिकारी संचित धेमरी ने बताया है कि बच्चे दूषित पानी पीने के वजह से बीमार पड़ गए जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद मैंने सैंपल कलेक्ट करने के लिए इलाके में एक टीम भेज दी थी जिसकी रिपोर्ट एक-दो दिन में आ जाएगी। कल सुबह जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू होती है हम फिर सैंपल लेंगे और फिर तभी बता पाएंगे की पानी दूषित था या नहीं। आज जो सैंपल मिले हैं उसमें पानी दिखने में साफ है और न ही किसी प्रकार की महक आ रही है मगर फिर भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लैब में गहन जांच के लिए भेजा जाएगा।'
जिला अस्पताल अधिकारी ने क्या बताया?
वहीं जिला अस्पताल अधिकारी डॉक्टर पीएन धाकड़ ने जानकारी दी है कि सभी बच्चों की हालत ठीक है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि ‘कुछ बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद भर्ती करवाया गया है। सभी बच्चे सामान्य है और स्थिति नियंत्रण में है। कोई गंभीर मामला नहीं है।’
दूषित पानी के सवाल पर उन्होंने बताया कि 'ऐसा कुछ अभी जांच में पाया नहीं गया है लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। प्रशासन ने पानी की जांच कराने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही यह स्थिति साफ हो पाएगी कि पानी दूषित था या नहीं।
इसी साल भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई थी कई मौतें
इंदौर के भागीरथपुरा में बीते साल दिसंबर में दूषित पानी से 35 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग बीमार पड़ गए थे। इस मामले ने तब प्रशासन की भारी लापरवाही नजर आई थी। पाइपलाइन में सीवरेज का पानी मिलने के वजह से लोगों को उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायतें होने लगी थीं। लोगों ने पानी में बदबू और गंदगी की शिकायत भी की थी। लैब रिपोर्ट्स में भी पुष्टि हुई थी कि पानी में वो बैक्टेरिया मिले जो आमतौर पर सीवर और मानव अपशिष्ट में पाए जाते हैं।
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