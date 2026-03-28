मां ने खुदकुशी से पहले 10 महीने की बेटी के मुंह और नाक में ठूंस दी रुई, खुद फंदे पर झूल गई
10 महीने की मासूम बच्ची को भी मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बच्ची के मुंह और नाक में रुई ठूंसकर उसे बेसुध करने के बाद मां फंदे पर झूल गई। फिलहाल मासूम की हालत जिला अस्पताल में बेहद गंभीर बनी हुई है।
शहर के नानाखेड़ी इलाके में एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। एक 26 वर्षीय नवविवाहिता ने घर के झगड़ों और आर्थिक तंगी के चलते न केवल खुद मौत को गले लगा लिया, बल्कि अपनी 10 महीने की मासूम बच्ची को भी मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बच्ची के मुंह और नाक में रुई ठूंसकर उसे बेसुध करने के बाद मां फंदे पर झूल गई। फिलहाल मासूम की हालत जिला अस्पताल में बेहद गंभीर बनी हुई है।
मासूम की खामोश चीखें और मां का आत्मघाती कदम से शहर में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार कीर्ति कुशवाह (26) का विवाह नानाखेड़ी निवासी नीतीश के साथ हुआ था। सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था कीर्ति ने अपनी जेठानी के साथ पूजा-अर्चना की और फिर अपनी 10 माह की बेटी को लाड़-प्यार से खाना खिलाने लगी। जैसे ही जेठानी घर के पास मंदिर गई, घर के भीतर एक खौफनाक मंजर तैयार हो गया। अपनी ममता को पत्थर कर कीर्ति ने मासूम बच्ची की सांसें रोकने के लिए उसके मुंह और नाक में रुई ठूंस दी और खुद कमरे में लगे फंदे पर झूल गई।
डॉक्टरों ने कीर्ति को मृत घोषित कर दिया
वहीं जब जेठानी मंदिर से लौटी, तो कमरे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कीर्ति फंदे पर लटकी थी और बगल में ही उसकी नन्हीं जान जमीन पर बेसुध पड़ी तड़प रही थी। पड़ोसियों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कीर्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि मासूम बच्ची अपनी जिंदगी के लिए वेंटिलेटर और डॉक्टरों की निगरानी में संघर्ष कर रही है।
एक लाख रुपये का बिजली बिल बकाया
घटना के पीछे गहरे पारिवारिक विवाद और आर्थिक संकट की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि परिवार पर एक लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण घर की बिजली काट दी गई थी, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर तकरार होती थी। अस्पताल में मृतका के मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। जहां ससुराल पक्ष इसे आकस्मिक कदम बता रहा है, वहीं कीर्ति की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार प्रताडि़त किया जा रहा था और मारपीट की जा रही थी, जिससे तंग आकर उसने यह कठोर कदम उठाया।
अस्पताल में मासूम के लिए दुआओं का दौर
जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती 10 महीने की उस मासूम को देख हर किसी की आंखें नम हैं, जो शायद यह भी नहीं जानती कि जिस मां की गोद उसे सबसे सुरक्षित लगती थी, वही आज उसे अकेला छोड़ गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है कि आखिर वो कौन सी चरम सीमा थी, जिसने एक मां को अपनी ही संतान की जान लेने पर मजबूर कर दिया।
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