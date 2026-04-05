गुना में खौफनाक वारदात: पत्नी ने दूसरी महिला से बात करने का किया विरोध, नशेड़ी पति ने डीजल डाल लगाई आग
जानकारी के अनुसार घोसीपुरा निवासी पवन रजक की शादी 10 साल पहले दीपा रजक से हुई थी। पवन पहले रेलवे में प्राइवेट काम करता था, लेकिन एक साल पहले उसने काम छोड़ दिया था।
गुना शहर के घोसीपुरा क्षेत्र में दूसरी महिला से बात करने के विवाद में शराब के नशे में पति पवन रजक ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी दीपा रजक पर डीजल डालकर आग लगा दी। 80 प्रतिशत से ज्यादा झुलसी महिला को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैंट पुलिस ने रात में ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार घोसीपुरा निवासी पवन रजक की शादी 10 साल पहले दीपा रजक से हुई थी। पवन पहले रेलवे में प्राइवेट काम करता था, लेकिन एक साल पहले उसने काम छोड़ दिया था। पवन किसी दूसरी महिला से बात करता था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था।
भाई पवन को कॉल कर बताया
पवन शराब पीकर घर आया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान दीपा ने अपने भाई पवन को कॉल कर बताया कि पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। भाई जब तक घर पहुंचता, तब तक पवन ने डीजल डालकर अपनी पत्नी को आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई।
जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया
घटना के बाद महिला का भाई और अन्य लोग उसे लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया। आग से महिला 80 प्रतिशत से ज्यादा झुलस चुकी है। जिला अस्पताल में इलाज चलने के बाद सुबह डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया। दूसरी ओर, कैंट पुलिस ने रात में ही आरोपी पति को पकड़कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
एक महीने पहले मनाकर मायके से ले गया था
महिला के भाई पवन ने बताया कि दस साल पहले उनकी बहन की शादी पवन के साथ हुई थी। वो अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था। एक महीने पहले भी उसकी बहन मारपीट से परेशान हो कर मायके आ गई थी। तब पवन वहां आया और हाथ पैर जोड़कर उसे वापस ले आया था। पवन ने कहा था कि वह अब मारपीट नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन सब ठीक रहने के बाद फिर वही मारपीट शुरू हो गई।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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