युवती से जंगल में गैंगरेप की कोशिश, प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली; एसआईटी गठित
गुना में हनुमान टेकरी के पास जंगल में बंधक बनाकर एक महिला से गैंगरेप की कोशिश की गई। इस दौरान प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और एसआईटी गठित कर दी गई है।
गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर गुरुवार रात युवक-युवती के साथ लूट, मारपीट और महिला से दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार हनुमान टेकरी से दर्शन कर लौटते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने दोनों को बीच रास्ते रोक लिया, जंगल में ले जाकर मारपीट की, मोबाइल और बाइक लूट ली। साथ ही महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम और एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मूल रूप से कोलकाता और वर्तमान में झारखंड में रहने वाली 26 वर्षीय युवती अपने साथी के साथ विजयपुर स्थित एनएफएल कॉलोनी से हनुमान टेकरी दर्शन करने आई थी। गुरुवार रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप के पहले कुछ युवकों ने उन्हें यह कहकर रोका कि उनकी बाइक का पहिया पंचर हो गया है। जैसे ही दोनों रुके, आरोपियों ने बाइक की चाबी निकाल ली और दोनों को सड़क किनारे जंगल की ओर ले गए।
पीड़िता ने घटना को लेकर क्या बताया?
पीड़िता के अनुसार जंगल में पहुंचने के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद सभी ने युवक और युवती के साथ डंडों और थप्पड़ों से मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए उनका मोबाइल फोन और बाइक भी छीन ली गई। महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके साथी को अलग ले जाया गया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और बारी-बारी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके हाथ कपड़ों से बांध दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। महिला का कहना है कि उसने संघर्ष करते हुए आरोपियों का विरोध किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि इसी दौरान एक आरोपी ने उसके निजी अंग में लकड़ी घुसाने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
राहगीर ने पुलिस को तुरंत सूचना दी
पीड़िता के अनुसार घटना के दौरान कुछ दूरी पर उसके साथी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक राहगीर ने घटना देखी और डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस ने महिला को सुरक्षित अपने साथ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की।धरनावदा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 70(1), 127(1), 310(2) सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि एबी रोड के पास महिला के साथ लूट और दुष्कर्म के प्रयास की सूचना मिली थी। राहगीर द्वारा डायल-112 पर सूचना देने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के लिए चार से पांच पुलिस टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एक विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना में चार से पांच आरोपियों के शामिल होने की आशंका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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