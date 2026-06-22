पहले बुजुर्ग का शव मिला, अगले दिन उसी परिसर से मिलीं 2 और लाशें; MP के गुना में मचा हड़कंप
Guna triple death mystery: मध्य प्रदेश के गुना से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर से तीन लाशें मिलने से सनसनी फैली हुई है। मृतक बुजुर्ग की पत्नी पहले ही मर चुकी है। बेटा भोपाल रहता है। मकान के परिसर में दो अन्य शव किसके हैं, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है।
Guna triple death mystery: मध्य प्रदेश के गुना जिले से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के म्याना कस्बे में 2 दिनों के भीतर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रविवार को एक मकान से एक वृद्ध का सड़ी-गली हालत में शव मिलने के बाद सोमवार को उसी परिसर के पास बने दूसरे कमरे से एक महिला और एक पुरुष के दो और शव बरामद हुए हैं। तीनों शवों के मिलने से इलाके में दहशत और कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।
तेज दुर्गंध आने पर हुआ शक, देखा तो उड़ गए होश
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह म्याना के हनुमान मंदिर के पास स्थित एक मकान से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां एक शव सड़ी-गली अवस्था में पड़ा मिला। मकान के बाहर ताला लगा होने के कारण मामला शुरू से ही संदिग्ध नजर आया।
शरीर पर कोई चोट नहीं, शव तीन से चार दिन पुराने
मृतक की पहचान म्याना निवासी 60 वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक, आसपास के लोगों को कमरे से बदबू आने पर पुलिस और परिवार को सूचना दी गई थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, शव तीन से चार दिन पुराना बताया गया। हालांकि शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया था।
बुरी तरह सड़ चुका था महिला-पुरुष का शव
लेकिन ओमप्रकाश शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि सोमवार सुबह पुलिस जांच के दौरान उसी परिसर के पास बने एक अन्य कमरे से दो और सड़ी-गली लाशें बरामद हुईं। इनमें एक महिला और एक पुरुष का शव शामिल है। दोनों शव बुरी तरह से सड़ चुके हैं, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी है।
पत्नी पहले ही मर चुकी, बेटा भोपाल रहता, फिर ये दो शव किसके?
उल्लेखनीय है कि ओमप्रकाश शर्मा की पत्नी का पांच वर्ष पहले निधन हो चुका था, जबकि उनका बेटा भोपाल में रहता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला और पुरुष के ये शव किसके हैं और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
डॉग स्क्वॉड, फोरेंसिक और पुलिस टीम का जमावड़ा
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौके से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। जिले की पुलिस अधीक्षक हितिका वासल भी घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच की स्थिति का जायजा लिया।
तीन शव मिलने पर क्या बोले एसपी
एसपी हितिका वासल ने बताया कि रविवार को मिले शव की जांच के दौरान पुलिस टीम सोमवार को दोबारा मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान पास के दूसरे कमरे की तलाशी ली गई, जहां दो और शव मिले हैं। उन्होंने कहा कि तीनों मौतों के बीच किसी तरह का संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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