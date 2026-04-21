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शादी संकट में है, कुछ कीजिए हुजूर; गले में वरमाला डाले दूल्हे की जनसुनवाई में भावुक अपील

Apr 21, 2026 01:09 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान गले में वरमाला डाले दूल्हे ने सबका ध्यान खींचा। उसने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि पूरा परिवार परेशान है। उसकी शादी पर संकट है।

शादी संकट में है, कुछ कीजिए हुजूर; गले में वरमाला डाले दूल्हे की जनसुनवाई में भावुक अपील

इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक केस ने सभी का ध्यान खींचा। गले में वरमाला डाले दूल्हा फरियाद लेकर पहुंचा। उसने डीएम से न्याय की आस लगाते हुए कहा कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन पूरा परिवार परेशान है। उसने गांव के एक दबंग पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को दूल्हे ने प्रशासन से गुहार लगाई कि गांव का दबंग उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है और घर के सामने नाली पर रास्ता नहीं बनने दे रहा, जिससे पूरा परिवार परेशानी में है। पीड़ित दूल्हे ने अधिकारियों को बताया कि घर के सामने रास्ता अवरुद्ध होने से परिवार का निकलना-दाखिल होना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 25 तारीख को शादी है और बारात, रिश्तेदार व मेहमानों के आने-जाने में भारी दिक्कत खड़ी हो सकती है।

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दूल्हे की डीएम से भावुक अपील

दूल्हे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि जब अपने ही घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, तो शादी कैसे होगी और मेहमान कैसे पहुंचेंगे। दूल्हे ने आरोप लगाया कि गांव का दबंग जानबूझकर नाली पर रास्ता नहीं बनने दे रहा और विरोध करने पर परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी विवाद के समाधान के लिए वह सीधे जनसुनवाई में पहुंचा और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

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25 अप्रैल की शादी पर संकट

दूल्हे ने आवेदन में कहा, “25 तारीख को मेरी शादी है, लेकिन घर के सामने रास्ता नहीं होने से बड़ी परेशानी है। मेहमानों के आने-जाने की चिंता सता रही है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि रास्ता दिलवाया जाए।” पीड़ित युवक ने अधिकारियों को बताया कि घर तक पहुंचने का रास्ता बंद होने से शादी की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बारात, रिश्तेदार और मेहमान घर तक कैसे पहुंचेंगे, इसे लेकर परिवार चिंता में है। दूल्हे का कहना है कि दबंग की मनमानी के चलते परिवार रोजाना परेशानी झेल रहा है, लेकिन अब शादी सिर पर होने से मामला और गंभीर हो गया है। उसने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने और दबंग पर कार्रवाई की मांग की।

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जन सुनवाई में यह मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले ने आवेदन लेकर संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जनसुनवाई में सड़क और गड्ढों की शिकायतें भी पहुंचीं। खोडल तहसील रोड की बदहाल स्थिति को लेकर भी शिकायत दर्ज हुई, जिस पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूल्हे की फरियाद के बाद यह मामला चर्चा में है। एक ओर शादी की खुशियां, दूसरी ओर दबंगई के चलते रास्ता बंद होने का आरोप है। इसने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है।

रिर्पोट- हेमंत

Gaurav Kala

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