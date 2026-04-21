शादी संकट में है, कुछ कीजिए हुजूर; गले में वरमाला डाले दूल्हे की जनसुनवाई में भावुक अपील
इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान गले में वरमाला डाले दूल्हे ने सबका ध्यान खींचा। उसने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि पूरा परिवार परेशान है। उसकी शादी पर संकट है।
इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक केस ने सभी का ध्यान खींचा। गले में वरमाला डाले दूल्हा फरियाद लेकर पहुंचा। उसने डीएम से न्याय की आस लगाते हुए कहा कि शादी की सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन पूरा परिवार परेशान है। उसने गांव के एक दबंग पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।
कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को दूल्हे ने प्रशासन से गुहार लगाई कि गांव का दबंग उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है और घर के सामने नाली पर रास्ता नहीं बनने दे रहा, जिससे पूरा परिवार परेशानी में है। पीड़ित दूल्हे ने अधिकारियों को बताया कि घर के सामने रास्ता अवरुद्ध होने से परिवार का निकलना-दाखिल होना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 25 तारीख को शादी है और बारात, रिश्तेदार व मेहमानों के आने-जाने में भारी दिक्कत खड़ी हो सकती है।
दूल्हे की डीएम से भावुक अपील
दूल्हे ने भावुक अपील करते हुए कहा कि जब अपने ही घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, तो शादी कैसे होगी और मेहमान कैसे पहुंचेंगे। दूल्हे ने आरोप लगाया कि गांव का दबंग जानबूझकर नाली पर रास्ता नहीं बनने दे रहा और विरोध करने पर परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी विवाद के समाधान के लिए वह सीधे जनसुनवाई में पहुंचा और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
25 अप्रैल की शादी पर संकट
दूल्हे ने आवेदन में कहा, “25 तारीख को मेरी शादी है, लेकिन घर के सामने रास्ता नहीं होने से बड़ी परेशानी है। मेहमानों के आने-जाने की चिंता सता रही है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि रास्ता दिलवाया जाए।” पीड़ित युवक ने अधिकारियों को बताया कि घर तक पहुंचने का रास्ता बंद होने से शादी की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बारात, रिश्तेदार और मेहमान घर तक कैसे पहुंचेंगे, इसे लेकर परिवार चिंता में है। दूल्हे का कहना है कि दबंग की मनमानी के चलते परिवार रोजाना परेशानी झेल रहा है, लेकिन अब शादी सिर पर होने से मामला और गंभीर हो गया है। उसने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने और दबंग पर कार्रवाई की मांग की।
जन सुनवाई में यह मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले ने आवेदन लेकर संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं जनसुनवाई में सड़क और गड्ढों की शिकायतें भी पहुंचीं। खोडल तहसील रोड की बदहाल स्थिति को लेकर भी शिकायत दर्ज हुई, जिस पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूल्हे की फरियाद के बाद यह मामला चर्चा में है। एक ओर शादी की खुशियां, दूसरी ओर दबंगई के चलते रास्ता बंद होने का आरोप है। इसने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है।
रिर्पोट- हेमंत
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन