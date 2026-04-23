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जनसुनवाई में दूल्हे की ‘ड्रामा एंट्री’ का भंडाफोड़, शिकायत निकली झूठी, खुद अतिक्रमणकारी निकला

Apr 23, 2026 12:45 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर मंगलवार को कलेक्टोरेट की जनसुनवाई में हल्दी और गले में माला पहनकर एक दूल्हा पहुंचा। जब उसने खुद को पीड़ित बताकर प्रशासन को फरियाद सुनाई तो मामला भावनात्मक जरूर लगा, लेकिन जांच में उसकी पूरी कहानी फर्जी निकली।

जनसुनवाई में दूल्हे की ‘ड्रामा एंट्री’ का भंडाफोड़, शिकायत निकली झूठी, खुद अतिक्रमणकारी निकला

मध्य प्रदेश के इंदौर मंगलवार को कलेक्टोरेट की जनसुनवाई में हल्दी और गले में माला पहनकर एक दूल्हा पहुंचा। जब उसने खुद को पीड़ित बताकर प्रशासन को फरियाद सुनाई तो मामला भावनात्मक जरूर लगा, लेकिन जांच में उसकी पूरी कहानी फर्जी निकली। अम्बामोलिया गांव निवासी उमेश गंगोलिया ने घर के सामने नाले और गंदगी की समस्या बताकर प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो दूल्हे का पीड़ित वाला मुखौटा उतर गया और असली चेहरा सामने आ गया।

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खुद अवैध कब्जा कर रखा

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम प्रियंका चौरसिया टीम के साथ गांव पहुंचीं और मौके पर जांच की। जांच में साफ हुआ कि जिस नाले को लेकर दूल्हा हल्ला मचा रहा था, उसी पर उसने खुद अवैध कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि वह कुछ लोगों के बहकावे में आकर शादी और शिकायत की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में था।

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अवैध कब्जों को जमींदोज किया

जांच के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू की और उमेश के अतिक्रमण के साथ-साथ नाले पर बने 12 से ज्यादा अन्य अवैध कब्जों को भी जमींदोज कर दिया। यह वही अतिक्रमण थे, जिनकी वजह से बारिश के दौरान गांव में पानी भर जाता था और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन का खुलकर समर्थन किया और राहत की सांस ली।

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दोनों दिशाओं में रास्ता मौजूद

एसडीएम चौरसिया ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता के मकान के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में रास्ता मौजूद है। जिस 9 फीट के नाले की बात की जा रही थी, वह गांव और खेतों का पानी निकालने का मुख्य मार्ग है, जो आगे आशामती नदी में जाकर मिलता है। इसके बावजूद उसी नाले पर कब्जा कर शिकायत करना दूल्हे की सोची-समझी चाल थी। इस पूरे मामले ने न सिर्फ एक फर्जी शिकायत का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कैसे कुछ लोग प्रशासन को गुमराह कर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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