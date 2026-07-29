पीरियड्स हो रहे हैं, सुहागरात में बनाया बहाना, दूल्हे को 25 दिन बाद पता चला किन्नर से हो गई शादी
इंदौर में युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ट्रांसजेंडर है। कहा कि पहले पीरियड्स का बहाना बनाकर संबंध नहीं बनाने दिए। फिर एक दिन बाथरूम में सच्चाई सामने आ गई।
मध्य प्रदेश के इंदौर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के 25 दिन बाद दूल्हे ने सनसनीखेज दावा किया कि उसकी बीवी किन्नर है। आरोप है कि शादी के बाद से बीवी कभी पीरिड़्स तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाकर लगातार शारिरिक संबंध बनाने से मना करती रही। एक बार परिवार ने दुल्हन को बाथरूम में शेविंग करते पकड़ा तो सच्चाई मालूम हुई। उसने दुल्हन और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है।
मामला इंदौर जिले के शाजापुर का है। 32 वर्षीय पीड़ित के मुताबिक, बीते 29 जून को उसकी शादी हुई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने शादी में 5 लाख रुपए खर्च किए और दुल्हन पक्ष को 1 लाख रुपए भी दिए। शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने से बार-बार बचने और परिवार में बढ़ते शक के कारण दूल्हे ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। पुलिस ने 25 जुलाई को पत्नी के परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया, साथ ही यह भी साफ किया कि मेडिकल जांच में ट्रांसजेंडर की पुष्टि होनी बाकी है।
क्या हैं दूल्हे के आरोप
पीड़ित शाजापुर में सब्जी की दुकान चलाता है। उसका आरोप है कि रिश्ता एक पड़ोसी के जरिए तय हुआ था, जिसने उसके परिवार को राजगढ़ जिले के पचोर के के एक परिवार से मिलवाया था। हालांकि उसका परिवार अगले साल शादी करना चाहता था, लेकिन उनका कहना है कि दुल्हन पक्ष ने जल्द शादी करने पर जोर दिया।
इसके बाद जोड़े ने 29 जून को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक मंदिर में शादी की। शिकायत के अनुसार, पत्नी ने शादी की रात पीरियड्स और अगले दिन पेट दर्द का बहाना बनाकर शारीरिक संबंध बनाने से परहेज किया। 2 जुलाई को पत्नी अपने मायके चली गई और 23 जुलाई को ससुराल लौटी।
बाथरूम में शेविंग करते पकड़ी गई दुल्हन
दूल्हे का आरोप है कि पत्नी के रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की। पत्नी के लौटने के कुछ ही समय बाद शक तब पैदा हुआ जब दूल्हे की भाभी ने कथित तौर पर पत्नी को शेविंग करते देखा। इससे उन्हें शक हुआ कि पत्नी ट्रांसजेंडर है और आरोप लगाया कि शादी से पहले यह जानकारी छिपाई गई थी।
दूल्हे का आरोप है कि जब परिवार ने पत्नी से बात की और 24 जुलाई को रिश्तेदारों को सूचित किया और उनसे उसे वापस ले जाने को कहा, तो रिश्तेदार शाजापुर पहुंचे लेकिन इसके बजाय दूल्हे के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी संतोष बघेला ने कहा, “ट्रांसजेंडर है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल मेडिकल जांच के बाद ही हो सकती है।अगर मामले में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा।”
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