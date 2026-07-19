MP में दादा-दादी बने हैवान, 20 दिन की पोती को गला दबाकर मार डाला; झकझोर देगी वजह
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जो हुआ, वो किसी भी इंसानी सभ्यता के लिए शर्मनाक है। यहां 20 दिन पहले इस दुनिया में आंखे खोलने वाली बच्ची को उसके ही दादा-दादी ने गला दबाकर मार डाला। इसकी वजह आपको झकझोरकर रख देगी।
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 20 दिन की एक बच्ची को उसके दादा-दादी ने गला घोंटकर मार डाला। बच्ची की हत्या के आरोप में उसकी दादी को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की हत्या की जो वजह सामने आई है, वो झकझोर देने वाली है। आरोपी महिला को आशंका थी कि बच्ची भविष्य में परिवार पर आर्थिक बोझ बनेगी। इसी कारण उसने यह कदम उठाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दादा और दादी को गिरफ्तार कर लिया है।
20 दिन पहले खोली थी दुनिया में आंखें
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 40 साल की आदिवासी महिला रेखा देवी को शनिवार को बन्ने बुजुर्ग गांव में हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। जटारा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) अभिषेक गौतम ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि आरोपी महिला चाहती थी कि उसकी बहू को एक और पुत्र हो। हालांकि, 20 दिन पहले उसकी बहू ने एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने बताया कि रेखा के बेटे और बहू का पहले से एक बेटा भी पैदा हुआ है, जो अब 3 साल का हो चुका है।
क्यों कर दी 20 दिन के मासूम की हत्या
एसडीओपी के अनुसार, आरोपी महिला को कथित तौर पर लगता था कि भविष्य में शादी संबंधी खर्चों के कारण बच्ची परिवार पर आर्थिक बोझ बनेगी। इसी सोच के चलते उसने कथित रूप से सो रही नवजात का गला घोंट दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर