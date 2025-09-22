Grandmother kills 4-month-old granddaughter, throws her body into a well पोते की चाहत में कातिल बनी दादी, 4 माह की पोती का किया मर्डर, पोटली में भरकर कुएं में फेंकी लाश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
पोते की चाहत में कातिल बनी दादी, 4 माह की पोती का किया मर्डर, पोटली में भरकर कुएं में फेंकी लाश

जिले के सिवनी मालवा तहसील में 4 महीने की बच्ची की हत्या उसकी दादी ने कर दी। पुलिस ने आरोपी दादी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दादी को पोते की चाहत थी, इसके चलते वह अपनी पोती से खुश नहीं थी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नर्मदापुरमMon, 22 Sep 2025 10:29 PM
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सिवनी मालवा तहसील में 4 महीने की बच्ची की हत्या उसकी दादी ने कर दी। पुलिस ने आरोपी दादी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दादी को पोते की चाहत थी, इसके चलते वह अपनी पोती से खुश नहीं थी।

मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या

दादी मीनाबाई की नाजायज चाहतों ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने झूले में खेल रही थी। उसकी मां घर के अंदर बर्तन धो रही थी। तभी बेरहम दादी आई और उसने बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बच्ची की सांसे थम गईं।

पोटली में बांधकर कुएं में फेंकी लाश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद दादी ने बच्ची को पोटली में बांधा और सूखे कुएं में फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद घर आई और काम में जुट गई, ताकि किसी को शक न हो। इधर घर में बच्ची नहीं दिखी तो सब लोग हैरान-परेशान होकर उसे खोजने लगे।

पोटली के अंदर लाश निकलने से हड़कंप

खोजबीन के दौरान बच्ची के दादा की नजर कुएं में पड़ी पोटली पर गई, तो शक हुआ। हालांकि सबने पहले उस पोटली को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में शक गहराया तो उसे खोलकर देखा गया। अंदर से मासूम बच्ची की लाश निकलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचित किया गया।

पोते की चाह में बच्ची का किया मर्डर

अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के मुंह में कपड़ा ठुसा था। पुलिस ने शक के आधार पर बच्ची की दादी से पूछताछ की, क्योंकि लोगों को पहले से ही दादी पर शक था। क्योंकि, दादी को पोते की चाह थी। पूछताछ की तो दादी ने अपना जुर्म कबूल लिया। बीएनएस की धारा 103(1) के तहत शिकायत दर्ज करके दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

