5 एकड़ जमीन के लालच में रिश्तों का कत्ल! कोर्ट में बयान से पहले नानी को पत्थर से कुचलकर मार डाला
मध्यप्रदेश में मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के धतुई गांव में जहाँ 5 एकड़ जमीन की लालच में नाती ने अपनी ही नानी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी राजकुमार उर्फ मिसरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मध्यप्रदेश में मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के धतुई गांव में जहाँ 5 एकड़ जमीन की लालच में नाती ने अपनी ही नानी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को डर था कि अगर वृद्धा ने कोर्ट में गवाही दे दी, तो जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए, उसने बयान दर्ज होने से पहले ही नानी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी राजकुमार उर्फ मिसरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक 71 वर्षीय गीता अग्निहोत्री गांव में अकेली रहती थीं। उनके पति का 8 साल पहले निधन हो चुका था और वे निःसंतान थीं। रीवा में रहने वाले उनके देवर और भतीजे अक्सर उनकी सुध लेते थे। 31 जनवरी और 1 फरवरी को जब गीता देवी ने फोन नहीं उठाया, तो उनका भतीजा घबराकर गांव पहुंचा। वहां घर के आंगन में खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए। बुजुर्ग महिला का सिर बुरी तरह कुचला गया था।
कोर्ट में गवाही रोकने के लिए किया कत्ल
पुलिस जांच में पता चला कि मृतका की सगी बहन मानवती अग्निहोत्री की ससुराल भी इसी गांव में है। मानवती का नाती राजकुमार पिछले काफी समय से गीता अग्निहोत्री की 5 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश में था। आरोपी और उसके परिवार ने अमरपाटन न्यायालय में जमीन के लिए केस दायर किया था। इस मामले में गीता अग्निहोत्री का बयान दर्ज होना बाकी था। राजकुमार को डर था कि नानी का बयान उसके खिलाफ जाएगा, इसलिए उसने उन्हें रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची।
जान बचाने नानी ने नाती को दांत से काटा
पुलिस की कड़ाई के सामने आरोपी राजकुमार टूट गया। उसने बताया कि 31 जनवरी की सुबह वह गीता के घर पहुंचा था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और उसने वृद्धा को धक्का दे दिया। हाथापाई के दौरान गीता अग्निहोत्री ने खुद को बचाने के लिए आरोपी को दांत से काटा भी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और नानी के सिर पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
लूट दिखाने के लिए नोचे जेवर
हत्या को लूट का रूप देने के लिए आरोपी ने मृतका के पैरों से चांदी की पायल और हाथ से अंगूठी निकाल ली। इसके बाद वह घर गया, खून से सने कपड़े बदले और गांव में ऐसे घूमने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कपड़े और जेवर बरामद कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
