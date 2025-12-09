खास वर्ग के 600 युवाओं को विदेश भेजेगी सरकार, इन दो शहरों के बीच फोरलेन को मंजूरी; MP कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

संक्षेप: इस बैठक में बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास करते हुए उसे रोजगार संपन्न बनाने, वहां सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले हुए।

मध्य प्रदेश में खजुराहो शहर के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कैबिनेट ने सागर से दमोह के बीच 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय योजना के अंतर्गत जापान एवं जर्मनी भेजे जाने को स्वीकृति दी गई। इन युवाओं को सोशल इंपैक्ट बॉन्ड (SIB) के माध्यम से भेजा जाएगा।

11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति मंत्री परिषद की इस बैठक में प्रदेश के 11 जिलों नीमच, शाजापुर, उज्जैन, खंडवा, पन्ना, खरगोन, बैतूल, सिंगरौली, रीवा, अनूपपुर और सागर में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस दौरान नीमच जिले के भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। शाजापुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में किया जाएगा। इसी प्रकार उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित 20 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों का विस्तार कर उन्हें 50 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। कैबिनेट ने 345 नियमित और 3 संविदा पदों के सृजन के साथ ही 136 व्यक्तियों का आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए पदों की स्वीकृति कैबिनेट की इस बैठक में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी में कुल 990 नियमित पदों के सृजन के साथ ही 615 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियुक्ति करने को भी मंजूरी दी गई। स्वीकृति के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजित किए जाएंगे और 205 व्यक्तियों को आउट सोर्स पर नियोजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

दमोह के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति बैठक में कैबिनेट ने दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ 6 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। परियोजना के तहत तेंदूखेड़ा तहसील के 17 ग्रामों का कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

600 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय मोहन कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) वित्तीय उपकरण का इस्तेमाल कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण की दी गई मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में सागर-दमोह के बीच 76.680 किमी लंबे फोरलेन के उन्नयन एवं निर्माण के लिए 2,059 करोड़ 85 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार लागत का 40% हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपए का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा।