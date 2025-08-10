MP में कर्ज से परेशान सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, तरीका जानकर कांप जाएगी रूह

मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। उसने रसोई गैस की पाइप अपने मुंह में डालकर रेगुलेटर ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। दिन में उसने बहन के साथ रक्षाबंधन मनाया था। बहन ने रात में भाई को ऐसी हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए।

मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज से परेशान एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या कर अपना जीवन खत्म कर लिया। दिन में बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने वाले इस भाई को रात में बहन ने बेहोशी के हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए। बहन ने देखा कि उसके भाई के मुंह में घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप लगा हुआ है और गैस का रेगुलेटर भी खुला हुआ है। इसके बाद उसने तुरंत पड़ोस में रह रहे अपने दूसरे भाई को मदद के लिए बुलाया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि एलपीजी के सीधे सेवन से कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो चुकी थी ।

जानकारी के अनुसार, 35 साल का लक्ष्मीनारायण केवट खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था। देर शाम उसका शव उसके किराए के मकान में बहन को दिखा था। शव के पास एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। गैस का रेगुलेटर खुला हुआ था और रबर का पाइप लक्ष्मीनारायण के मुंह में था। पुलिस के अनुसार, गैस के तेज प्रभाव से मृतक का शरीर अकड़कर कड़क हो गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला ऑनलाइन गेमिंग की लत से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके चलते मृतक पर लाखों का कर्ज हो चुका था। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है ।