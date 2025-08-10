govt employee of madhya pradesh committed suicide after heavy debt MP में कर्ज से परेशान सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, तरीका जानकर कांप जाएगी रूह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़govt employee of madhya pradesh committed suicide after heavy debt

MP में कर्ज से परेशान सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, तरीका जानकर कांप जाएगी रूह

मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। उसने रसोई गैस की पाइप अपने मुंह में डालकर रेगुलेटर ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। दिन में उसने बहन के साथ रक्षाबंधन मनाया था। बहन ने रात में भाई को ऐसी हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हरदाSun, 10 Aug 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
MP में कर्ज से परेशान सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड, तरीका जानकर कांप जाएगी रूह

मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। उसने रसोई गैस की पाइप अपने मुंह में डालकर रेगुलेटर ऑन कर दिया। कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो गई। दिन में उसने अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाया था। बहन ने रात में भाई को ऐसी हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए।

मध्य प्रदेश के हरदा में कर्ज से परेशान एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या कर अपना जीवन खत्म कर लिया। दिन में बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने वाले इस भाई को रात में बहन ने बेहोशी के हालत में देखा तो उसके होश उड़ गए। बहन ने देखा कि उसके भाई के मुंह में घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप लगा हुआ है और गैस का रेगुलेटर भी खुला हुआ है। इसके बाद उसने तुरंत पड़ोस में रह रहे अपने दूसरे भाई को मदद के लिए बुलाया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि एलपीजी के सीधे सेवन से कुछ मिनटों में ही उसकी मौत हो चुकी थी ।

जानकारी के अनुसार, 35 साल का लक्ष्मीनारायण केवट खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था। देर शाम उसका शव उसके किराए के मकान में बहन को दिखा था। शव के पास एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। गैस का रेगुलेटर खुला हुआ था और रबर का पाइप लक्ष्मीनारायण के मुंह में था। पुलिस के अनुसार, गैस के तेज प्रभाव से मृतक का शरीर अकड़कर कड़क हो गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला ऑनलाइन गेमिंग की लत से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके चलते मृतक पर लाखों का कर्ज हो चुका था। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है ।

मृतक के बड़े भाई कैलाश ने बताया कि शनिवार शाम को पड़ोस में रहने वाली उनकी बड़ी बहन ने सूचना दी कि उनका भाई बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसके पास ही गैस सिलेंडर रखी था, जिसका पाइप वह मुंह मे लगा के सोया हुआ था। देख कर लग रहा था कि उसने शायद आत्महत्या कर ली है। हम तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि उनका भाई लक्ष्मीनारायण कर्जे में बुरी तरह से डूबा हुआ था। कर्जे वाले उसे परेशान कर रहे थे। हमें लगता है कि उसने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|