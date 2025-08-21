MP में मंदिर की नींव खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले, रखवाली में पुलिस तैनात

मध्य प्रदेश में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने से सनसनी फैल गई। ग्राम पंचायत सगौरिया पुरा क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। खुदाई के दौरान मिट्टी में से सोने के कई सिक्के मिले।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस जनपद के सगौरिया पुरा में मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने से सनसनी फैल गई। ग्राम पंचायत सगौरिया पुरा क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। खुदाई के दौरान मिट्टी में से सोने के कई सिक्के मिले। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

ग्रामपंचायत सगौरिया पुरा सरपंच संतोषी लाल धाकड़ ने बताया कि खुदाई के दौरान कम से कम 50 से 60 सिक्के निकले हैं। यह जमीन मेरे पुरखों की है। मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी खुदवाई जा रही थी, तभी ये सिक्के मिले। वर्तमान में सभी सिक्के पुलिस के पास हैं।

वहीं, थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार का कहना है फिलहाल 20 से 25 सिक्के हमारे कब्जे में लिए गए हैं, जो मिट्टी से प्राप्त हुए हैं। आगे जांच की जा रही है कि और कितने सिक्के हैं तथा कहां-कहां हो सकते हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

पुलिस सिक्कों की जांच और असली-नकली की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ टीम को बुलाने की तैयारी में है। जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि सिक्के किस पद्धति के हैं । इससे पहले इसी जगह पर ग्रामीणों को सिक्के मिल चुके हैं।

खुदाई के दौरान सिक्के मिलने के बाद ग्रामीण आसपास में भी खुदाई कर रहे हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और खुदाई बंद कराई। साथ ही पुलिस की तरफ से दो कांस्टेबल को तैनात किया गया है, ताकि रात में कोई घटना न घट सके।