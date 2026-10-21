गरबा में गर्लफ्रेंड ने दूसरे लड़के संग किया डांस, विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने खाया जहर; मौत
इंदौर में 23 साल के युवक चिराग द्वारा जहर खाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, गरबा नाइट के बाद चिराग का अपनी प्रेमिका के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। दोस्तों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
इंदौर में 23 साल के युवक चिराग द्वारा जहर खाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, गरबा नाइट के बाद चिराग का अपनी प्रेमिका के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। दोस्तों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों और दोस्तों ने चौराहे पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ‘जस्टिस फॉर चिराग’ के पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों द्वारा युवती के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है।
गरबा खेलने को लेकर प्रेमी-प्रेमिका में हुआ था विवाद
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार को चिराग ने निशा को एक अन्य युवक के साथ गरबा खेलते हुए देख लिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद गुस्से में आकर चिराग ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर एक दोस्त उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसका उपचार किया गया। हालांकि, सोमवार को चिराग की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
बीते चार सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग
बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर के मुताबिक, वृंदावन कॉलोनी निवासी चिराग सेन उर्फ लाला भजन मंडली में काम करता था। बताया गया है कि वह भाजपा नेताओं के संपर्क में भी था। चिराग का बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली निशा नामक युवती के साथ पिछले चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद होने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, पिछले करीब पांच महीनों से दोनों साथ रह रहे थे।
अंतिम संस्कार से पहले शव लेकर चौराहे पर पहुंचे परिजन
मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन चिराग का शव लेकर चौराहे पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चिराग के दोस्त भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे दोस्तों ने ‘जस्टिस फॉर चिराग’ के जरिए अपना विरोध जताया। अचानक हुए प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हलचल मच गई।
पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिलते ही एसीपी रुबिना मिजवानी और बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों और दोस्तों से बातचीत की तथा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से रवाना किया गया।
युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग
चिराग की मौत के बाद परिजन और दोस्त घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं तथा युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, पुलिस मामले से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल, घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। मामले में किसी के खिलाफ आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता; पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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