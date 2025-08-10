हैलो! कहां हो... जल्दी मिलने आ जाओ, पहुंचते ही प्रेमिका ने प्रेमी संग किया खेल, गुप्तांग तक कुचल दिए

मध्य प्रदेश के इंदौर के मोरोद गांव में एक युवती ने अपने पिता, भाई और भतीजे के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। आरोप है कि युवती ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर परिजनों संग मिलकर उसे मार डाला।

मध्य प्रदेश के इंदौर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोरोदा गांव में एक युवती अपने पिता, भाई और भतीजे संग मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्थरों से उसके गुप्तांग तक कुचल दिए। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

क्या है पूरा मामला पुलिस के अनुसार, अर्चना नाम की एक युवती संजय नाम के युवक से प्यार करती थी। घटना के दिन वह संजय को कॉल कर के मिलने के लिए बुलाया। जहां पहले से ही उसके परिजन मौजूद थे। संजय के आते ही युवती के पिता, भाई और भतीजे ने संजय की क्रूरता से हत्या कर दी। तीनों ने डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला। और अंत में पत्थरों से गुप्तांग भी कुचल दिए।

कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी टीआई देवेंद्र मरकाम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के ग्राम काठी निवासी लक्ष्मी बहादुर यादव ने अपने भतीजे संजय यादव की हत्या की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि लक्ष्मी बाई (50 ) अपने भतीजे संजय के साथ मोरोद गांव की ग्वाला कॉलोनी में रहती थी। लक्ष्मी बहादुर यादव की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर शनिवार शाम को अर्चना यादव, मुन्नालाल यादव, रोहित यादव और शुभम उर्फ बाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया।

पांच साल से संजय से प्रेम संबंध टीआई ने आगे बताया कि अर्चना का पिछले पांच साल से ट्रक ड्राइवर संजय के साथ प्रेम संबंध था। इसको लेकर अक्सर घर में झगड़ा होते रहता था। अर्चना का पति अनूप यादव उसके साथ मारपीट करता था। इसके बाद अर्चना के परिजनों ने संजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना के दिन अर्चना ने संजय को मिलने के लिए बुलाया।