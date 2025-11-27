पुलिस में भर्ती के लिए हाईवे किनारे दौड़ लगा रही थी छात्रा; ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत
मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर गुरुवार सुबह सड़क हादसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही 20 साल की छात्रा की मौत हो गई। वहीं, दौड़ लगा रहा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहात क्षेत्र के दावत होटल के पास हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।
डीडी नगर निवासी श्वेता यादव पुत्री रवि यादव अपनी छोटी बहन बल्ली यादव के साथ रोज की तरह पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने हाईवे किनारे पहुंची थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसी समय दौड़ लगा रहा गांव का ही एक अन्य युवक बड़े पुत्र पप्पू यादव भी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे तक चले इस जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोग परेशान होते रहे।
सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर एएसपी संजीव पाठक पहुंचे। एएसपी पाठक ने आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।