Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Girl was running along the highway to join the police force she was crushed by truck
पुलिस में भर्ती के लिए हाईवे किनारे दौड़ लगा रही थी छात्रा; ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

पुलिस में भर्ती के लिए हाईवे किनारे दौड़ लगा रही थी छात्रा; ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह हाईवे किनारे दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

Thu, 27 Nov 2025 05:46 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह हाईवे किनारे दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर गुरुवार सुबह सड़क हादसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही 20 साल की छात्रा की मौत हो गई। वहीं, दौड़ लगा रहा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहात क्षेत्र के दावत होटल के पास हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

डीडी नगर निवासी श्वेता यादव पुत्री रवि यादव अपनी छोटी बहन बल्ली यादव के साथ रोज की तरह पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाने हाईवे किनारे पहुंची थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसी समय दौड़ लगा रहा गांव का ही एक अन्य युवक बड़े पुत्र पप्पू यादव भी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

हादसे के बाद श्वेता की छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और श्वेता का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे तक चले इस जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर दो किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोग परेशान होते रहे।

सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर एएसपी संजीव पाठक पहुंचे। एएसपी पाठक ने आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|