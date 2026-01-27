इंदौर में बाइक टैक्सी का इंतजार कर रही लड़की से रेप; अनजान युवक आया,खुद को राइडर बताकर साथ ले गया

संक्षेप: सीसीटीवी फुटेज की जांच और सूत्रों से मिले इनपुट्स के आधार पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने आरोपी को गिरफ्तार कर कर लिया। आरोपी की पहचान तुषार वर्मा के रूप में हुई है, जो कि शहर के हरसोला क्षेत्र का रहने वाला है और पीथमपुर में एक कंपनी में काम करता है।

इंदौर से बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने वाली लड़कियों को अलर्ट करने वाला एक मामला सामने आया है, यह उन लड़कियों के लिए एक सबक है, जो आंख मूंदकर इस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं और बिना गाड़ी का नंबर मिलाए, तुरंत उस पर सवार हो जाती हैं। दरअसल यहां पर बाइक टैक्सी का इंतजार कर रही एक कॉलेज छात्रा के पास एक अनजान युवक आया, उसने खुद को रैपिडो राइडर बताया, जिसके बाद युवती उसकी बाइक पर सवार होकर उसके साथ चली गई। इसके बाद आरोपी उसे एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ मारपीट करते हुए बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। रास्ते में जब युवती ने उसे गलत रास्ते पर ले जाने की बात बोलकर रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने उससे कह दिया था कि वह शॉर्टकट से ले जा रहा है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ग्रामीण उमाकांत चौधरी ने बताया कि यह वारदात शहर के किशनगंज थाना इलाके में हुई। यहां एक कॉलेज में पढ़ने वाली युवती, जो कि इसी इलाके के एक पीजी हॉस्टल में रहती है, वह सोमवार को अपनी मौसी के साथ राजवाड़ा गई थी। वहां से लौटते समय रात को उसकी मौसी तो भंवरकुआं इलाके में उतर गई, इसके बाद इस युवती ने अपने हॉस्टल तक आने के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की।

युवती वाहन का नंबर देखे बिना और OTP दिए बिना हो गई सवार थोड़ी देर बाद युवती के पास बुलेट सवार एक अनजान युवक आया और उसने कहा कि मैं आपको कहीं छोड़ दूं क्या, तभी अनजाने में इसके मुंह से निकल गया कि मैंने रैपिडो बुक किया है। जिसके बाद आरोपी युवक ने खुद को रैपिडो राइडर बता दिया। इसके बाद युवती उसकी बाइक पर बैठ गई और उसके साथ पीजी हॉस्टल के लिए रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद उसे अहसास हुआ कि राइडर उसे किसी और दिशा में लेकर जा रहा है, क्योंकि वह उसके हॉस्टल का रास्ता नहीं था। ऐसे में जब इसने बोला कि यह मेरे हॉस्टल का रास्ता नहीं है। तो आरोपी ने उससे कहा कि यह शॉर्टकट रास्ता है।

मारपीट और गाली गलौज कर किया गलत काम इसके बाद आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गया, जहां पर उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद गलत काम को अंजाम दिया और इसके बाद उसे वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलते ही किशनगंज थाना पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर ली और अलग-अलग टीमों का गठन करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई।

अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच और तमाम सूत्रों से मिले इनपुट्स के आधार पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। आरोपी की पहचान तुषार वर्मा के रूप में हुई है, जो कि शहर के हरसोला क्षेत्र का रहने वाला है और पीथमपुर में एक कंपनी में काम करता है। जिसको पुलिस के द्वारा राउंडअप कर लिया गया है। आगे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच की जाएगी।