चलती ट्रेन के AC कोच से लापता हो गई युवती, सीट पर रखा था बैग; सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना
Bhopal News Today: इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी नाम की युवती नर्मदा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18233) के बी-3 कोच, सीट नंबर 3 से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। वह सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही है और पेशे से वकील है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर एक युवती चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि वह इंदौर से कटनी जा रही थी। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक वह ट्रेन में थी। इसके बाद उसका सुराग नहीं मिला। फिलहाल परिजनों की शिकायत आरपीएफ और जीआरपी मामले की जांच कर रही है।
नर्मदा एक्सप्रेस से जा रही थी कटनी
जानकारी के अनुसार, अर्चना तिवारी (29) नाम की युवती नर्मदा एक्सप्रेस ( ट्रेन नंबर 18233) के बी-3 कोच, सीट नंबर 3 से इंदौर से कटनी जा रही थी। वह सिविल जज की तैयारी कर रही है और पेशे से वकील भी है। परिजनों की माने तो वह रानी कमलापति स्टेशन तक वह ट्रेन में थीं, लेकिन इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। उसका बैग उमरिया स्टेशन पर पाया गया। इस घटना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया।
आखिरी बार 10.15 बजे बात
परिजनों ने बताया कि आखिरी बार सुबह 10:15 बजे उससे बात हुई थी। जब ट्रेन भोपाल के पास थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। उन्होंने बैटरी खत्म होने की संभावना मानकर कटनी स्टेशन पर इंतजार किया, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। परिजनों ने बताया कि अर्चना पढ़ी-लिखी और समझदार हैं, इसलिए उसका अचानक गायब होना संदिग्ध लग रहा है।
खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज
वहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों ने बताया कि वह इंदौर से भोपाल तक ट्रेन में थीं। लेकिन भोपाल के बाद वह सीट पर नहीं दिखी। परिजनों की शिकायत पर जीआरपी और आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और भोपाल सहित ट्रेन के पूरे रूट पर उसकी तलाश जारी है। फिलहाल रेलवे कुछ भी कहने से बचा रहा है।