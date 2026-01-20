ग्वालियर में घर में घुसकर लड़की की धारदार हथियार से हत्या, 2 महीने बाद होनी थी शादी

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घर में टीवी देख रही थी निशा मंगलवार शाम निशा अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी। उसकी मां सुनीता घरों में झाड़ू-पोंछा का काम करती हैं। दोपहर के समय मां ने निशा को फोन किया था। निशा ने बताया कि वह घर पर टीवी देख रही है। मां ने कहा था कि वह जल्दी लौटेंगी और दोनों साथ में मौसी कांता के घर गणेश पूजन में जाएंगी।

जमीन पर पड़ी थी लाश करीब शाम 6 बजे जब मां घर पहुंचीं, तो कमरे में निशा का शव जमीन पर पड़ा मिला।उसके गले से खून बह रहा था। ये देखकर मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस को सूचित किया गया तो मौके पर पहुंची टीम को खून से सना डंडा और पत्थर मिला। शुरुआती जांच में आशंका है कि पहले निशा के साथ मारपीट की गई, फिर गला रेतकर उसकी हत्या की गई।

2 महीने बाद होनी थी शादी घटना के समय निशा की भाभी मेमो अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी गई थी। उस दौरान निशा घर में पूरी तरह अकेली थी। परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। मृतका की मां ने बताया कि निशा की शादी 20 अप्रैल को तय थी।

क्या बोली पुलिस पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। दीवार के पास पैरों के निशान मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।