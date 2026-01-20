Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Girl murdered with sharp-edged weapon in Gwalior
ग्वालियर में घर में घुसकर लड़की की धारदार हथियार से हत्या, 2 महीने बाद होनी थी शादी

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है।

Jan 20, 2026 10:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच कर रही है। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है।

घर में टीवी देख रही थी निशा

मंगलवार शाम निशा अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी। उसकी मां सुनीता घरों में झाड़ू-पोंछा का काम करती हैं। दोपहर के समय मां ने निशा को फोन किया था। निशा ने बताया कि वह घर पर टीवी देख रही है। मां ने कहा था कि वह जल्दी लौटेंगी और दोनों साथ में मौसी कांता के घर गणेश पूजन में जाएंगी।

जमीन पर पड़ी थी लाश

करीब शाम 6 बजे जब मां घर पहुंचीं, तो कमरे में निशा का शव जमीन पर पड़ा मिला।उसके गले से खून बह रहा था। ये देखकर मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस को सूचित किया गया तो मौके पर पहुंची टीम को खून से सना डंडा और पत्थर मिला। शुरुआती जांच में आशंका है कि पहले निशा के साथ मारपीट की गई, फिर गला रेतकर उसकी हत्या की गई।

2 महीने बाद होनी थी शादी

घटना के समय निशा की भाभी मेमो अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी गई थी। उस दौरान निशा घर में पूरी तरह अकेली थी। परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। मृतका की मां ने बताया कि निशा की शादी 20 अप्रैल को तय थी।

क्या बोली पुलिस

पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। दीवार के पास पैरों के निशान मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

रिपोर्ट- अमित कुमार