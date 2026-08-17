मां ने पकड़े हाथ, प्रेमी ने घोंटा गला; MP के भिंड में पति के दोस्त से अफेयर में मासूम बच्ची का मर्डर

मध्य प्रदेश के भिंड में दो पहले हुई एक मासूम बच्ची की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने वारदात के दो महीने बाद इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र के मेहरा बुजुर्ग गांव में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के लिए दो महीने से पहेली बनी इस ब्लाइंड मर्डर की वारदात में बच्ची की मां और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपने अवैध संबंधों का राज खुलने और सामाजिक बदनामी के डर से मासूम को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी।

यह मामला 15 जून का है। मेहरा बुजुर्ग गांव के एक कुएं में 6 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरुआत में बच्ची की पहचान भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाकर मृतका की पहचान कराई। इसके बाद फॉरेंसिक जांच और डायटम टेस्ट रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले।

अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे आरोपी पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी जांच से बचने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बच रहे थे और राहगीरों के मोबाइल से एक-दूसरे से संपर्क कर रहे थे। इसके बावजूद साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों, टावर लोकेशन और अन्य जानकारी का विश्लेषण कर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

आरोपियों ने कबूला अपराध मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 15 अगस्त को दोनों संदिग्धों को ग्वालियर से हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की है। महिला का अपने पति के दोस्त से अफेयर चल रहा था।

हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मासूम अपने नाना के घर जाने की जिद कर रही थी। आरोपियों को कथित तौर पर डर था कि बच्ची के नाना के घर जाने पर उनके संबंधों की जानकारी सामने आ सकती है। इसी आशंका में दोनों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर रात के समय कुएं के पास ले जाने और उसकी हत्या करने की साजिश रची। वारदात के दौरान मां ने बच्ची के हाथ पकड़े और प्रेमी ने उसका गला घोंटा। इसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया, ताकि वारदात के सबूत छिपाए जा सके।

पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएट किया पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर केस का जल्द खुलासा करने वाली पुलिस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है।