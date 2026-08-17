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मां ने पकड़े हाथ, प्रेमी ने घोंटा गला; MP के भिंड में पति के दोस्त से अफेयर में मासूम बच्ची का मर्डर

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के भिंड में दो पहले हुई एक मासूम बच्ची की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने वारदात के दो महीने बाद इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है। 

Bhind Girl murder case solved
मृतक बच्ची और उसकी मां अपने प्रेमी के साथ

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार थाना क्षेत्र के मेहरा बुजुर्ग गांव में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के लिए दो महीने से पहेली बनी इस ब्लाइंड मर्डर की वारदात में बच्ची की मां और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपने अवैध संबंधों का राज खुलने और सामाजिक बदनामी के डर से मासूम को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी।

यह मामला 15 जून का है। मेहरा बुजुर्ग गांव के एक कुएं में 6 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरुआत में बच्ची की पहचान भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाकर मृतका की पहचान कराई। इसके बाद फॉरेंसिक जांच और डायटम टेस्ट रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले।

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अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी जांच से बचने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बच रहे थे और राहगीरों के मोबाइल से एक-दूसरे से संपर्क कर रहे थे। इसके बावजूद साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों, टावर लोकेशन और अन्य जानकारी का विश्लेषण कर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

आरोपियों ने कबूला अपराध

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 15 अगस्त को दोनों संदिग्धों को ग्वालियर से हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की है। महिला का अपने पति के दोस्त से अफेयर चल रहा था।

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हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मासूम अपने नाना के घर जाने की जिद कर रही थी। आरोपियों को कथित तौर पर डर था कि बच्ची के नाना के घर जाने पर उनके संबंधों की जानकारी सामने आ सकती है। इसी आशंका में दोनों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर रात के समय कुएं के पास ले जाने और उसकी हत्या करने की साजिश रची। वारदात के दौरान मां ने बच्ची के हाथ पकड़े और प्रेमी ने उसका गला घोंटा। इसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया, ताकि वारदात के सबूत छिपाए जा सके।

पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएट किया

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर केस का जल्द खुलासा करने वाली पुलिस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है।

रिपोर्ट - अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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