प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की ने लगाई फांसी, बाथरूम में शावर से लटकी मिली लाश
मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में 22 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवती शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कमला कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में 22 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवती शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कमला कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसका शव बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतका की पहचान गौरिहार क्षेत्र के ग्राम कितपुरा निवासी संजना पुत्री राजेश राजपूत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संजना छतरपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह जिस मकान में रह रही थी, वहां एक युवक भी उसके साथ रहता था। घटना के बाद पुलिस इस युवक और मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों से पूछताछ कर रही है।
प्रतियोगिता परीक्षा की कर रही थी तैयारी
घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की प्रक्रिया की। सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि कमला नगर कॉलोनी स्थित किराए के मकान में करीब 22 वर्षीय युवती के फांसी लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मर्ग की प्राथमिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी के मुताबिक, मृतका और उसके साथ रह रहा युवक दोनों छतरपुर जिले के निवासी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मकान में मौजूद अन्य किराएदारों के बयान दर्ज किए हैं। साथ रह रहे युवक से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मिल सके।
आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं
फिलहाल युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले युवती की किसी से बातचीत या विवाद तो नहीं हुआ था। हालांकि, अभी किसी तरह के विवाद या अन्य कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही 22 वर्षीय संजना ने आखिर किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया? इसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
रिपोर्ट- जयप्रकाश
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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