कन्याभोज पर जा रही बच्ची से दरिंदगी, MP में चाचा ने ही बनाया हवस का शिकार

girl going to a Kanya Bhojan was brutally raped by her uncle in MP

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दतियाSat, 27 Sep 2025 10:14 PM
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। यहां कन्याभोज के निमंत्रण पर आई एक 10 साल की बच्ची के साथ मुंहबोले चाचा ने गलत काम किया। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर नहर की पुलिया के पास ले गया जहां झाडियों में आरोपी ने रेप किया। मामले की जानकारी बच्ची की मां ने शनिवार को दुरसड़ा थाना पहुंचकर दी।

शिकायत में बताया गया कि वह अपने पति की बाइक पर सवार होकर एक बेटी और एक बेटे के साथ अपने रिश्तेदार के घर पर खाना खाने जा रही थी। दूसरी बेटी को उसने मुंह बोले देवर रवि अहिरवार पिता रमेश अहिरवार की बाइक पर बिठा दिया। दरअसल वह भी वहीं पर जा रहा था जहां उसे जाना था। उसके पति भाण्डेर में एक परिचित के घर पर रुक गए जबकि रवि अहिरवार आगे निकल गया।

ऐसे में रवि अहिरवार ने नहर की पुलिया के पास बाइक रोक दी।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके मुंहबोले चाचा रवि अहिरवार ने झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।वारदात के बाद आरोपी ने उसे यह कहकर धमकी दी कि अगर उसने जुबान खोली तो वह मारकर नहर में फेंक देगा।पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।आई थाना प्रभारी सविता शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

