Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़girl died after snake byte in moren was in 3 peices
मौत बन गया तीन टुकड़ों में कटा सांप, MP में लड़की को ‘मरे’ हुए सांप काटा तो चली गई जान

संक्षेप: एमपी के मुरैना में किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक लगभग मर चुके सांप ने युवती को काट लिया और उसकी मौत हो गई। 

Mon, 27 Oct 2025 02:11 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मध्य प्रदेश के मुरैना में किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक लगभग मर चुके सांप ने युवती को काट लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़की चारा काटने वाली मशीन के पास थी, तभी एक सांप चारा मशीन में तीन टुकड़ों में कट गया। तीन टुकड़ों में कट जाने के बाद भी सांप ने युवती को काट लिया और उसकी जान चली गई।

मामला मुरैना जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सबलगढ़ क्षेत्र के बामसौली का है। यहां के रामपुर थाना प्रभारी राममंत्र गुप्ता ने बताया कि यहां के नंदौड़ा गांव में भारती कुशवाहा नाम की लड़की जानवरों के लिए चारा काट रही थी। इस दौरान चारे में बैठा सांप भी चारा मशीन में गया और तीन टुकड़ों में कट गया। कटे हुए चारे में सांप की मौजूदगी से अंजान लड़की ने जब चारे में हाथ डालकर उठाना चाहा तो मर चुकें सांप ने उसे डस लिया। सांप डसने के कारण युवती की मौत हो गई।

इलाज में देरी के कारण हो गई मौत

सांप के काटने के बाद लड़की के परिजनों ने पहले उसका पारंपरिक इलाज करना शुरू किया। जब हालत बिगड़े तो स्थानीय डॉक्टरों के पास दिखाया गया लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद युवती को लेकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तरह सांप काटने के बाद सही इलाज मिलने में देरी के कारण युवती की मौत हो गई।

इस मामले पर बात करते हुए थाना प्रभारी राममंत्र गुप्ता ने कहा कि परिवार की आर्थिक सहायता के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सांप और रेंगने वाले कई रेप्टाइल्स में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो मर जाने के बाद भी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने बताया कि भारती कुशवाहा के मामले में भी यही हुआ। तीन टुकड़ों में कट जाने के बाद सांप की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता बाकी थी। जब लड़की ने चारा उठाया तो उसका हाथ छू जाने के कारण सांप ने उसे डस लिया और इलाज में देरी के कारण उसकी मौत हो गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
