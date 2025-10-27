मौत बन गया तीन टुकड़ों में कटा सांप, MP में लड़की को ‘मरे’ हुए सांप काटा तो चली गई जान

संक्षेप: एमपी के मुरैना में किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक लगभग मर चुके सांप ने युवती को काट लिया और उसकी मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के मुरैना में किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक लगभग मर चुके सांप ने युवती को काट लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़की चारा काटने वाली मशीन के पास थी, तभी एक सांप चारा मशीन में तीन टुकड़ों में कट गया। तीन टुकड़ों में कट जाने के बाद भी सांप ने युवती को काट लिया और उसकी जान चली गई।

मामला मुरैना जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सबलगढ़ क्षेत्र के बामसौली का है। यहां के रामपुर थाना प्रभारी राममंत्र गुप्ता ने बताया कि यहां के नंदौड़ा गांव में भारती कुशवाहा नाम की लड़की जानवरों के लिए चारा काट रही थी। इस दौरान चारे में बैठा सांप भी चारा मशीन में गया और तीन टुकड़ों में कट गया। कटे हुए चारे में सांप की मौजूदगी से अंजान लड़की ने जब चारे में हाथ डालकर उठाना चाहा तो मर चुकें सांप ने उसे डस लिया। सांप डसने के कारण युवती की मौत हो गई।

इलाज में देरी के कारण हो गई मौत सांप के काटने के बाद लड़की के परिजनों ने पहले उसका पारंपरिक इलाज करना शुरू किया। जब हालत बिगड़े तो स्थानीय डॉक्टरों के पास दिखाया गया लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद युवती को लेकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तरह सांप काटने के बाद सही इलाज मिलने में देरी के कारण युवती की मौत हो गई।