विंध्य को बड़ी सौगात; इस महीने से शुरू होगा सीधी-सिंगरौली 4 लेन हाईवे का काम

Mar 08, 2026 04:27 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, भोपाल
मध्य प्रदेश के सीधी-सिंगरौली खंड पर 105 किलोमीटर लंबे चार लेन नेशनल हाईवे के बाकी निर्माण कार्य का अवॉर्ड जारी कर दिया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य किस महीने से शुरू होगा जानें...

विंध्य क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने मध्य प्रदेश के सीधी-सिंगरौली खंड पर 105 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बचे हुए निर्माण कार्य का आदेश दे दिया है और इस प्रोजेक्ट का काम अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। प्राधिकरण के मुताबिक इस सड़क के बनने से सीधी और सिंगरौली के बीच आना-जाना आसान हो जाएगा और पूरे विंध्य क्षेत्र का संपर्क बेहतर होगा।

मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाए थे रोड

सड़क के कुछ हिस्से पहले मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाए थे। अब बाकी काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट में सड़क को आधुनिक मानकों के हिसाब से चार लेन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। निर्माण के दौरान 3 रेलवे ओवर ब्रिज, एक रेलवे अंडर ब्रिज, 3 बड़े पुल, 33 छोटे पुल, 11 गाड़ियों के लिए अंडरपास और एक पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास बनाया जाएगा।

सुरक्षित होगी यात्रा

इसके अलावा 85 बॉक्स कलवर्ट और 165 पाइप कलवर्ट भी बनाए जाएंगे। साथ ही जंक्शन सुधार, सर्विस रोड और सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था सहित सड़क सुरक्षा के अन्य कार्य भी किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने से सीधी और सिंगरौली के बीच यात्रा अधिक तेज और सुरक्षित हो जाएगी। वर्तमान में संकरी सड़क, कम पुल और अंडरपास की कमी से लोगों को कठिनाई होती है। चार लेन मार्ग बनने के बाद इन समस्याओं से राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा हाईवे

यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से बेहतर संपर्क जोड़ेगा। इसके बनने से सीधी और सिंगरौली क्षेत्र का प्रयागराज, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी जैसे शहरों से जुड़ाव मजबूत होगा जिससे लोगों के आने-जाने और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण के अनुसार, इस योजना से यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और माल ढुलाई में आसानी होगी।

बड़े शहरों तक पहुंचना भी होगा आसान

साथ ही आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों का बड़े शहरों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए रीवा से सीधी के बीच 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट का टेंडर जल्द जारी हो सकता है। बारिश के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, इन सड़कों से क्षेत्र में आना-जाना आसान होगा। यही नहीं समय भी बचेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

