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जिला बनवा दें और 300 करोड़ दे दें, मैं पार्टी के साथ रहूंगी; MP में कांग्रेस की बागी MLA ने किसे दी चुनौती

Sourabh Jain वार्ता, सागर, मध्य प्रदेश
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निर्मला सप्रे ने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान मई 2024 में वह राहतगढ़ में आयोजित भाजपा की रैली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मंच पर भाजपा का गमछा पहने दिखाई दी थीं।

जिला बनवा दें और 300 करोड़ दे दें, मैं पार्टी के साथ रहूंगी; MP में कांग्रेस की बागी MLA ने किसे दी चुनौती

मध्यप्रदेश में सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि वे बीना को जिला बनवा दें और विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए दिला दें तो वह पार्टी के साथ रहने को तैयार हैं। शुक्रवार को सागर में मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक सप्रे ने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी निर्णय न्यायालय करेगा, वही उनका अंतिम रुख होगा।

सप्रे ने कहा कि जनता अपना निर्णय दे चुकी है और वह फिलहाल क्षेत्र के विकास कार्यों को करने में जुटी हैं। कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बनीं सप्रे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल का आभार जताते हुए कहा कि बीते दो वर्षों में क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं।

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‘जहां से बुलावा आता है, वहीं चली जाती हूं’

कांग्रेस कार्यालय नहीं जाने के सवाल पर सप्रे ने कहा कि उन्हें जहां से आमंत्रण मिलता है, वह वहां जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि उमंग सिंघार बीना को जिला बना दें और विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करा दें तो वह उनके साथ रहने को तैयार हैं।

'मेरे खिलाफ पूरी पार्टी नहीं, यह कुछ लोगों की साजिश'

सप्रे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते कि वह विधायक के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह केवल चंद लोगों की साजिश है, पूरी पार्टी की नहीं। उन्होंने दावा किया कि बीना क्षेत्र में लंबे समय से लंबित विकास कार्य उनके कार्यकाल में पूरे हो रहे हैं।

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जिला बनवा दें,300 करोड़ दे दें,साथ रहूंगी; MP में कांग्रेस की बागी MLA की चुनौती

पूर्व मंत्री बोले- यह जनादेश का अपमान है

उधर MLA निर्मला सप्रे के बयान पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सप्रे के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि मामला राजनीतिक सौदेबाजी का है। शर्मा ने कहा कि यदि कोई विधायक यह कहे कि विकास कार्य और राशि मिलने पर वह किसी दल के साथ रहेंगी, तो यह जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि जब विधायक स्वयं कह रही हैं कि उन्हें कांग्रेस 'ज्वाइन' करनी पड़ेगी, तो इसका अर्थ है कि वह वर्तमान में कांग्रेस का हिस्सा नहीं हैं।

जिला बनवा दें और 300 करोड़ दे दें, मैं पार्टी के साथ रहूंगी; MP में कांग्रेस की बागी MLA बोलीं

बता दें कि निर्मला सप्रे ने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान मई 2024 में वह राहतगढ़ में आयोजित भाजपा की रैली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मंच पर भाजपा का गमछा पहने दिखाई दी थीं। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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