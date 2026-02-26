इंदौर में अमोनिया गैस का रिसाव; आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और उल्टी होने पर घरों से निकले लोग
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोई कबाड़ी फैक्ट्री से अमोनिया का सिलेंडर ले आया था और उसे काट रहा था, इसी कारण अचानक से यह गैस रिसाव हो गया और इलाके में धीरे-धीरे यह गैस फैल गई।
मध्य प्रदेश में इंदौर के मध्य रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ लोगों को अचानक आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें होने के साथ ही जी मचलाने लगा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मियों को भी बुलाया। इस दौरान पता चला कि इलाके में मौजूद एक कबाड़ी की दुकान पर रखे सिलेंडर से किसी गैस का रिसाव हो रहा है और उसी की वजह से इलाके के रहवासियों को यह सारी तकलीफें हो रही हैं। पुलिस ने उस कबाड़ी को हिरासत में ले लिया है।
घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, इस दौरान दमकल विभाग द्वारा रावजी बाजार थाना क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ी की दुकान से उस सिलेंडर को भी बरामद कर लिया गया, जिसमें से गैस रिसाव हो रहा था। प्रशासन ने बताया कि वह अमोनिया गैस का सिलेंडर है, और उसे काटने के दौरान उससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। जिसके बाद प्रशासन ने उस रिसाव को रोकने की कोशिशें शुरू कर दीं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि यह गैस जहरीली नहीं है, लेकिन इस गैस की वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
पुलिस ने भीड़ में खड़े लोगों को हटने को कहा
इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि ‘एक कबाड़ी किसी फैक्ट्री से एक सिलेंडर खरीदकर ले आया था और उसे काट रहा था, इसी दौरान उसमें से अचानक इस गैस का रिसाव होने लगा और धीरे-धीरे पूरे इलाके में यह गैस फैल गई। जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी।' जिस जगह पर रिसाव हुआ वहां पर भीड़ के रूप में खड़े लोगों से पुलिस ने हटने की अपील की साथ ही उन्हें यह भी बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है।
प्रशासन बोला- डरने की जरूरत नहीं, गैस जहरीली नहीं
उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम यहां पहुंची, और उसने ही दमकल विभाग को भी सूचना दी। इसके बाद पुलिस और दमकलकर्मियों ने मिलकर उस सिलेंडर पर लगातार पानी डालते हुए गैस के रिसाव को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही दमकल कर्मियों ने सिलेंडर में जिस जगह से गैस का रिसाव हो रहा था, उस नॉब को टाइट करते हुए गैस रिसाव को रोकने की कोशिश की।’ हालांकि सफलता नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा पानी के जरिए उसके असर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस ने आरोपी कबाड़ी को हिरासत में लिया
पुलिस ने बताया कि शहजाद नाम के जिस व्यक्ति की गलती से यह पूरी घटना हुई है, उसे अभिरक्षा में ले लिया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सिलेंडर से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई थी, हालांकि उन्होंने इस घटना के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि राजा नाम के एक चश्मदीद ने उल्टी करने वाले दो से तीन बच्चों को अस्पताल ले जाने की बात कही।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अस्पताल में कितने लोगों को भर्ती कराया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
रिपोर्ट ..हेमंत
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।