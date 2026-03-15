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भोपाल इंदौर में रविवार को भी खुलेंगी गैस एजेंसी, 3 दिनों में डिलीवरी; LPG को लेकर MP में राहत

Mar 15, 2026 08:14 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए इंदौर और भोपाल के जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी।

भोपाल इंदौर में रविवार को भी खुलेंगी गैस एजेंसी, 3 दिनों में डिलीवरी; LPG को लेकर MP में राहत

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए इंदौर और भोपाल के जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी।

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भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने साफ किया है कि रविवार को भी सिलेंडर का वितरण सामान्य नियमों के अनुसार होगा ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही, प्रशासन ने निवासियों से पैनिक न करने और अतिरिक्त सिलेंडर स्टॉक न करने की अपील की है, क्योंकि सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं।

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इंदौर और भोपाल में विशेष इंतजाम

इंदौर में भी जिला प्रशासन ने इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के कड़े निर्देशों के बाद, जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि एजेंसियां बुकिंग, रिफिलिंग और डिलीवरी की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखेंगी। राज्य में रसोई गैस की कमी के डर को दूर करने के लिए अधिकारियों ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब बुकिंग के मात्र 2.5 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।

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आपूर्ति को लेकर आधिकारिक आश्वासन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि तेल कंपनियों ने सप्लाई में तेजी लाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सिलेंडर बुक करने के 3 दिन के भीतर घर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सर्वर की क्षमता बढ़ा दी गई है। राज्य में LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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