भोपाल इंदौर में रविवार को भी खुलेंगी गैस एजेंसी, 3 दिनों में डिलीवरी; LPG को लेकर MP में राहत
मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए इंदौर और भोपाल के जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी।
मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए इंदौर और भोपाल के जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार को भी सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी।
भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने साफ किया है कि रविवार को भी सिलेंडर का वितरण सामान्य नियमों के अनुसार होगा ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही, प्रशासन ने निवासियों से पैनिक न करने और अतिरिक्त सिलेंडर स्टॉक न करने की अपील की है, क्योंकि सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं।
इंदौर और भोपाल में विशेष इंतजाम
इंदौर में भी जिला प्रशासन ने इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के कड़े निर्देशों के बाद, जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि एजेंसियां बुकिंग, रिफिलिंग और डिलीवरी की सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखेंगी। राज्य में रसोई गैस की कमी के डर को दूर करने के लिए अधिकारियों ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब बुकिंग के मात्र 2.5 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
आपूर्ति को लेकर आधिकारिक आश्वासन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि तेल कंपनियों ने सप्लाई में तेजी लाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सिलेंडर बुक करने के 3 दिन के भीतर घर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सर्वर की क्षमता बढ़ा दी गई है। राज्य में LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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