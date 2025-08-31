Gangster jumped into the pond while being chased by police died in indore Madhya pradesh MP में पुलिस के पीछा करने पर तालाब में कूद गया गैंगस्टर, डूबने से हो गई मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में पुलिस के पीछा करने पर तालाब में कूद गया गैंगस्टर, डूबने से हो गई मौत

मध्य प्रदेश में एक गैंगस्टर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह सागर जेल से जमानत पर रिहा हो रहे अपने भाई को लेने गया था। वापसी में उसका सामना क्राइम ब्रांच की टीम से हो गई। पुलिस द्वारा पीछा करने पर वह बचने के लिए तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSun, 31 Aug 2025 06:00 PM
इंदौर शहर के लिए नासूर बन चुके गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह जमानत पर बाहर आए अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब को लेने सागर जेल गया था। सागर से इंदौर लौटते समय इंदौर क्राइम ब्रांच से उसका सामना हो गया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की।

इस दौरान क्राइम ब्रांच ने सलमान लाला के भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम और बदमाशों की झड़प में मौका पाकर गैंगस्टर सलमान लाला भाग निकला। पुलिस लगातार उसका पीछा करती रही। भागने के दौरान वह एक तालाब में कूद गया। तालाब अधिक गहरा होने की वजह से सलमान लाला की डूबने से मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर 2022 को छोटी खजरानी में 20 हजार रुपए के लेनदेन में मद्रा फाइनेंस का काम करने वाले तुषार संगर निवासी द एडेरस टॉउनशिप (रिंग रोड पिपलियाकुमार) की हत्या हो गई थी। हत्या में एमआईजी पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के भाई सिद्धू उर्फ शादाब, गोलू, छोटा आदिल, आशुतोष उर्फ आशीष, लोकेश और गिरधारी सांवले को गिरफ्तार किया था। सिद्धू उर्फ शादाब सागर जेल में बंद था। परसों उसकी जमानत हुई थी।

उधर, क्राइम ब्रांच को ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने के बाद लंबे समय से जेल में बंद और दो माह पहले ही जेल से छूटे सलमान लाला की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसलिए क्राइम ब्रांच उसके पीछे लगी थी।

रिर्पोटः हेमंत

