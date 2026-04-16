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MP में जंगल वाले मंदिर गई लड़की संग गैंगरेप, दोस्त को पीटकर भगाया और खींच ले गए दरिंदे

Apr 16, 2026 12:31 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के महू में एक लड़की संग गैंगरेप की खौफनाक घटना सामने आई है। दोस्त के साथ जंगल के मंदिर में गई लड़की को हवस का शिकार बनाया गया। बदमाशों ने उसके दोस्त को पीटकर भगा दिया और गैंगरेप किया।

MP में जंगल वाले मंदिर गई लड़की संग गैंगरेप, दोस्त को पीटकर भगाया और खींच ले गए दरिंदे

मध्य प्रदेश का महू एक बार फिर शर्मसार हुआ है। मंगलवार रात बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई दुष्कर्म की ताजा घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और साथ ही दो साल पहले हुए जाम गेट गैंगरेप कांड की डरावनी यादें भी ताजा कर दी हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाल ही में हुई घटना में, एक कॉलेज छात्रा अपने दोस्त के साथ मंदिर दर्शन के लिए जंगल क्षेत्र में पहुंची थी। सुनसान जगह का फायदा उठाकर दो बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले युवक को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटकर वहां से भगा दिया, फिर छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना इलाके में बढ़ते अपराध और असुरक्षा की बड़ी तस्वीर सामने रखती है।

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सुनसान जंगल बना दरिंदों का अड्डा

घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। इंदौर की एक कॉलेज छात्रा अपने दोस्त के साथ लगनचा मंदिर दर्शन के लिए बेरछा क्षेत्र पहुंची थी। दर्शन के बाद दोनों जंगल के एक एकांत स्थान पर बैठे थे। तभी घात लगाकर पहुंचे दो बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया और माहौल को दहशत में बदल दिया।

विरोध करने पर युवक को पीटा, छात्रा पर टूटा कहर

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले युवक को लाठियों से पीट-पीटकर उसे भगा दिया। इसके बाद उन्होंने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने दरिंदों से बचने के लिए जमकर संघर्ष किया, जिसके चलते उसके चेहरे और गर्दन पर गहरे खरोंच के निशान पाए गए हैं।

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घायल युवक ने दी सूचना, पुलिस मौके पर पहुंची

किसी तरह जान बचाकर भागे युवक ने जंगल से बाहर निकलते ही डायल-112 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने लाया गया। मेडिकल जांच में युवक के हाथ और गर्दन पर गंभीर चोटें मिली हैं, जबकि छात्रा के शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट निशान हैं।

मामला दर्ज, SIT गठित- फिर भी आरोपी फरार

पुलिस ने देर रात केस दर्ज कर लिया है। रूपेश द्विवेदी के अनुसार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। अब तक 7-8 संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

जाम गेट गैंगरेप कांड

यह पहली बार नहीं है जब महू का यह इलाका ऐसी दरिंदगी का गवाह बना हो। 11 सितंबर 2024 की रात जाम गेट के पास छोटा जाम फील्ड फायरिंग रेंज में 6-8 हथियारबंद बदमाशों ने दो सैन्य अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों को घेर लिया था। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट के बाद एक अधिकारी और एक युवती को बंधक बना लिया और दूसरे अधिकारी को फिरौती के लिए भेज दिया। इसके बाद बंदूक की नोक पर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।

रिपोर्ट -हेमंत

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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