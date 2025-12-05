बहन के साथ ही गैंगरेप! MP में 14 साल की लड़की संग 3 भाइयों ने की हैवानियत

संक्षेप: मध्य्प्रदेश के उज्जैन जिले में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जंहा 3 चचेरे भाइयों ने शराब पिलाकर नाबालिग बहन के साथ खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेहोशी हालात में छोड़ कर फरार हो गए।

मध्य्प्रदेश के उज्जैन जिले में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जंहा 3 चचेरे भाइयों ने शराब पिलाकर नाबालिग बहन के साथ खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेहोशी हालात में छोड़ कर फरार हो गए। बाद में पिता बेहोश बेटी को लेकर अस्पताल पहुचे। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को रतलाम रेफर कर दिया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में दो नाबालिग हैं तो एक की उम्र 30 साल है।

उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के एक गांव में बुधवार रात को शादी समारोह था। सभी लोगों के सो जाने के बाद तीनों आरोपी 14 वर्षीय चचेरी बहन को कमरे से उठाकर पास के खेत में ले गए। वहां उन्होंने खुद भी शराब पी और पीड़िता को भी पिलाया। इसके बाद तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

रात 11 बजे पीड़िता की छोटी बहन ने पिता को पूरी घटना बताई। पिता को इसकी जानकारी लगते ही वह बेटी को लेकर खाचरौद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने घटना की सूचना खाचरौद पुलिस को दी। प्राथमिक उपचार के बाद से पीड़िता को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पीड़िता की बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सभी को दबोच लिया।