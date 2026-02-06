MP में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, किडनैप कर जंगल में ले गए 4 लोग; वारदात से पहले जबरन शराब भी पिलाई
मध्य प्रदेश में आठवीं की एक छात्रा से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। छात्रा सहेली के साथ परीक्षा देने निकली थी। चार आरोपियों ने छात्रा को जबरन शराब पिलाकर घटना को अंजाम दिया। परिजनों को छात्रा बेसुध हालत में जंगल में मिली। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मध्य प्रदेश के मऊगंज में 14 साल की आठवीं की एक छात्रा के साथ गैंगरेप करने की घटना सामने आई है। यह घटना उसके साथ उस समय हुई जब वह अपनी सहेली के साथ प्री बोर्ड की परीक्षा देने जा रही थी। बाइक सवार चार आरोपियों ने छात्रा का अपहरण कर लिया और उसे जंगल की तरफ ले गए। वहां ले जाकर आरोपियों ने छात्रा को जबरन शराब पिलाई फिर उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों को छात्रा बेसुध हालत में जंगल में मिली। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
यह पूरी घटना गुरुवार को मऊगंज थाना क्षेत्र में घटी। बताया जा रहा है कि किशोरी घर से आठवीं की प्री बोर्ड की परीक्षा देने अपनी सहेली के साथ निकली थी। रास्ते में दो बाइक सवार चार आरोपी मिले जो किशोरी और उसकी सहेली को जंगल में उठा ले गए। वहां सहेली को दूर छोड़कर किशोरी के साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाया और फिर घटना को अंजाम दिया।
छात्रा के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें किशोरी की जंगल में पड़ी होने की जानकारी मिली। जब परिजन जंगल गए तो किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसका बयान लेने में जुट गई। किशोरी का इलाज चल रहा है।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मिंटू उर्फ बेटू जैसवाल के रूप में हुई है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।
