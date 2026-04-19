'शिकारी' बन घूम रहे थे दरिंदे! कपल को बनाते थे निशाना, गैंगरेप के बाद गिरफ्तार
14 अप्रैल को इंदौर की एक कॉलेज छात्रा अपने मित्र के साथ महू घूमने पहुंची थी। दोनों बड़गोंदा थाना क्षेत्र के लगनचा भेरू दर्शन के बाद बेरछा जंगल में बैठे थे, तभी दो बदमाश वहां पहुंचे और युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
महू के बेरछा जंगल में कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके मित्र से बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो खतरनाक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी सुभाष और पिंटू आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं, जो जंगल में सुनसान जगहों पर आने वाले प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाते थे। शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दोनों पहले युवक को पीटकर भगाते, फिर युवतियों के साथ दुष्कर्म और लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम देते थे।
14 अप्रैल को इंदौर की एक कॉलेज छात्रा अपने मित्र के साथ महू घूमने पहुंची थी। दोनों बड़गोंदा थाना क्षेत्र के लगनचा भेरू दर्शन के बाद बेरछा जंगल में बैठे थे, तभी दो बदमाश वहां पहुंचे और युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने युवक को पीटकर भगा दिया और युवती को पकड़कर करीब एक किलोमीटर तक घसीटते हुए जंगल के भीतर ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया।
एसआईटी गठित की गई
घटना के बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी, डीआईजी और एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई। 20 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ हुई, स्केच जारी किए गए और आरोपियों पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।
इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी फिर से बेरछा जंगल के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी नई वारदात की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही एसआईटी ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे लंबे समय से इसी तरह प्रेमी जोड़ों को शिकार बना रहे थे।
पीड़ितों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने सार्वजनिक अपील जारी की है कि यदि किसी अन्य युवक-युवती के साथ भी इस तरह की घटना हुई हो तो वे सामने आएं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पीड़ितों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया
बेरछा जंगल में दरिंदों की इस ‘शिकारी गैंग’ की गिरफ्तारी के बाद अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या इनके पीछे और भी लोग शामिल हैं, और क्या इस गैंग ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है।
रिपोर्ट - हेमंत
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