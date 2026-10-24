जिंदा खाताधारकों को कागजों में मृत दिखा FD से निकाले लेते रकम, नामी बैंक में करोड़ों के घोटाले का खुलासा
इस मामले में एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया है कि जब कोई खाताधारक अपने खाते से रकम गायब होने की शिकायत लेकर बैंक पहुंचता था, तो आरोपियों द्वारा कथित तौर पर उसके खाते में रकम वापस जमा कर दी जाती थी।
बैतूल जिले के मोरखा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में करीब डेढ़ करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है। यहां कुछ बैंककर्मियों ने जिंदा खाताधारकों को दस्तावेजों में मृत दिखाकर उनके नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा लिए और फिर उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) तुड़वाते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से यह रकम अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर भी कर ली। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आरोपियों ने खाताधारकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी बदल डाले। इस मामले में बोरदेही पुलिस ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, एक टैक्सी ड्राइवर और 15 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, 'बैंक शाखा के पास ऑनलाइन कियोस्क सेंटर संचालित करने वाला 15 वर्षीय नाबालिग इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। बैंक में नियमित रूप से आने-जाने के कारण उसे बड़े खाताधारकों की जमा राशि की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद उसने कथित तौर पर बैंक के असिस्टेंट मैनेजर लुकेश गोखे को अपने साथ मिला लिया।'
असिस्टेंट मैनेजर की मिलीभगत आई सामने
पुलिस के मुताबिक, असिस्टेंट मैनेजर की आईडी का इस्तेमाल कर जनवरी 2026 से अब तक करीब 10 बार खाताधारकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले गए। इसके बाद नेट बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करने और एफडी की रकम निकालने का सिलसिला चलाया गया।
टैक्सी ड्राइवर के खाते में ट्रांसफर की गई रकम
मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी गौरव सूर्यवंशी के बैंक खाते में इस पूरे घोटाले की करीब सवा करोड़ रुपए की रकम मिलने की जानकारी सामने आई है। पेशे से टैक्सी ड्राइवर गौरव के खाते को पुलिस ने तत्काल फ्रीज करवा दिया है। पुलिस अब इस रकम के लेनदेन और अन्य बैंक खातों से जुड़े संबंधों की जांच कर रही है।
खाताधारक शिकायत लेकर पहुंचता तो वापस कर देते रकम
इस मामले में एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया है कि जब कोई खाताधारक अपने खाते से रकम गायब होने की शिकायत लेकर बैंक पहुंचता था, तो आरोपियों द्वारा कथित तौर पर उसके खाते में रकम वापस जमा कर दी जाती थी। बताया जा रहा है कि ऐसा खाताधारक का संदेह दूर करने और मामले को पुलिस तक पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से किया जाता था।
रिटायर्ड टीचर के पुलिस के पास पहुंचने से हुआ मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक सेवानिवृत्त शिक्षक के बैंक खाते से बिना अनुमति बड़ी रकम निकलने की जानकारी सामने आई। जांच के दौरान अन्य खाताधारकों के साथ भी कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आए।
फर्जीवाड़े के शिकार 5 खाता धारकों के नाम सामने आए
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज्योति रघुवंशी के खाते से 4.86 लाख रुपए, फूलवंती के खाते से 2.74 लाख रुपए, इंद्रेश रघुवंशी के खाते से 1.85 लाख रुपए, भोजराज सोनी के खाते से 5.50 लाख रुपए और रागिनी साहू के खाते से 1.55 लाख रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है।
फिलहाल इस मामले में प्रभावित खाताधारकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। अब तक छह खाताधारकों द्वारा FIR दर्ज कराए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस अन्य संभावित पीड़ितों और संदिग्ध लेनदेन की भी जांच कर रही है।
बैंक प्रबंधन ने खुद पुलिस को नहीं दी सूचना
जानकारी के मुताबिक, बैंक में वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रबंधन ने असिस्टेंट मैनेजर लुकेश गोखे को निलंबित कर दिया था। हालांकि, मामले की जानकारी रीजनल ऑफिस तक पहुंचने के बावजूद पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में बैंक प्रबंधन की भूमिका और कथित अनियमितताओं की जानकारी समय पर संबंधित एजेंसियों को दी गई थी या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
बोरदेही पुलिस ने खाताधारकों की शिकायतों के आधार पर 24 अक्टूबर को तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, 8.28 लाख रुपए का सोना, 1.40 लाख रुपए की चांदी और करीब 12 लाख रुपए कीमत की एक कार सहित कुल 22.33 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से जुड़े अन्य बैंक खातों, संदिग्ध लेनदेन और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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