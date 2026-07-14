TV की फुल आवाज और हैवानित भरा मर्डर; पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड में कई नए खुलासे

Postal Assistant Murder Indore : पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्या करने से पहले आरोपी पति ने पत्नी की चीखें दबाने के लिए टीवी की आवाज फुल कर दी थी। मर्डर करने के बाद वह घर से ही नहाकर और तिलक लगाकर सीधा बच्चों के स्कूल गया था।

मध्य प्रदेश के इंदौर में 38 वर्षीय पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड में हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच और मृतका की बेटी प्रेक्षा के बयानों से साफ हो रहा है कि यह हत्या किसी आवेश में आकर नहीं, बल्कि पूरी तैयारी और सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी। आरोपी पति अखिलेश सैनी ने वारदात को अंजाम देने से पहले हर पहलू की योजना बनाई थी, ताकि उसकी करतूत की भनक किसी को न लगे।

हत्या के बाद बच्चों के स्कूल गया था आरोपी जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद भी आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था। उसने खून से सने कपड़े घर के पास एक चेंबर में फेंके, नहाकर साफ कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया और माथे पर तिलक लगाकर सीधे अपने बच्चों प्रेक्षा और अव्यक्त के स्कूल पहुंच गया। वहां उसने बेटी को मां का नेकलेस, घर की चाबी और एटीएम कार्ड सौंपते हुए छुट्टी के बाद मौसी के घर जाने को कहा और वहां से फरार हो गया।

चीख दबाने को फुल कर दिया था टीवी का वॉल्यूम प्रेक्षा ने पुलिस को बताया कि स्कूल से लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला और टीवी की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। आरोपी ने टीवी की वॉल्यूम 100 पर कर दी थी, ताकि उर्मिला की चीख-पुकार पड़ोसियों तक न पहुंच सके। घर के पहले ही कमरे में उर्मिला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

पुलिस को घर से घर से मेडिकल नाइफ बॉक्स मिला पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हत्या के लिए पहले से हथियार जुटा रखे थे। घर से एक मेडिकल नाइफ बॉक्स मिला है, जिसका उपयोग बड़े ऑपरेशन या डिलीवरी के दौरान गहरे चीरे लगाने में किया जाता है। परिजनों का दावा है कि आरोपी ने सात लेयर तक कट लगाने वाला विशेष मेडिकल चाकू ऑनलाइन मंगवाया था और उसी से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस दावे और बरामद सामग्री की जांच कर रही है।

हैवानियत भरे तरीके से की हत्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों के अनुसार, आरोपी ने पहले उर्मिला के सिर पर भारी वस्तु से वार किया, ताकि वे विरोध न कर सकें। मौत के बाद भी उसकी हैवानियत नहीं रुकी। शव का जबड़ा और चार दांत टूटे मिले, गर्दन कटी हुई थी और चेहरे पर कई जगह चाकुओं से वार किए गए थे।

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सीसीटीवी में आया नजर जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने फरारी की योजना भी पहले से बना रखी थी। वह रेलवे स्टेशन और सरवटे बस स्टैंड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में नजर आया, लेकिन इसके बाद ऐसे रास्तों से निकल गया, जहां कैमरों की निगरानी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथ एक डेबिट कार्ड भी लेकर भागा है और लगातार ठिकाने बदल रहा है।

पुलिस की 4 टीमें तलाश में लगीं फिलहाल पुलिस की चार स्पेशल टीमें सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपी अखिलेश सैनी की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।