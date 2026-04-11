पुलिस संग लंगड़ाकर अस्पताल पहुंचे बदमाश, कुछ ही मिनट बाद दौड़ने लगे; VIDEO
पूरे घटनाक्रम ने कई शंकाओं को जन्म दे दिया है। सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां लंगड़ाकर चलते बदमाश कुछ ही मिनट में दौड़ लगाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। बताया जा रहा है कि मंदसौर पुलिस ने हत्या के आरोपियों का जुलूस निकाला था ओर मेडिकल कराने जिला अस्पताल थे, जहां पीड़ित परिवार के लोग जमा हो गए जिस पर उन्हें पीछे के रास्ते से निकाला गया, जहां यह आरोपी दौड़ कर पुलिस वाहन में बैठते नजर आए, इसके पहले वीडियो में जुलूस के दौरान आरोपी लंगड़ाकर चल रहे थे, वहीं दूसरे वीडियो में भागते नजर आ रहे हैं।
पहले वीडियो में शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर और पुलिसकर्मी अरुण वर्मा, हत्याकांड के आरोपी रोहित भाटी और युवराज माली को पैदल जिला अस्पताल लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों आरोपी बेहद कमजोर हालत में नजर आते हैं। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
मृतक के परिजन जमा हो गए थे
वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हालत काफी खराब है। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने आता है दूसरा वीडियो, जो पूरे मामले की तस्वीर बदल देता है। अस्पताल के मुख्य गेट पर मृतक के परिजन जमा हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालती है।
क्या है वो मामला जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई?
मंदसौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौराहे पर 6 दिन पहले रविवार देर रात कुछ युवकों के बीच मामूली बात पर विवाद के बाद मारपीट हुई और मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया ओर इस चाकूबाजी की घटना में गंभीर घायल युवक अरुण की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस विवाद की वजह करीब एक माह पूर्व हुआ मामूली झगड़ा बताया जा रहा है, जो अब हिंसक रूप में सामने आया। मामले में आरोपी युवराज और रोहित फरार चल रहे थे,परिजनों ने युवक के शव को शहर के गांधी चोराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जुलूस निकाला।
कई शंकाओं को जन्म दे दिया
वीडियो में दोनों आरोपी, जो कुछ देर पहले ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, अचानक तेजी से दौड़ते हुए पुलिस की जीप में बैठते नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अचानक बदलाव कैसे हुआ? क्या अस्पताल में कुछ ही मिनटों में ऐसा इलाज हो गया कि आरोपी दौड़ने लगे? या फिर पहले लंगड़ाकर चलना सिर्फ एक दिखावा था? इस पूरे घटनाक्रम ने कई शंकाओं को जन्म दे दिया है। सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
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