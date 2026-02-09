Hindustan Hindi News
From Epstein files to people disappearing in Delhi, Baba Bageshwar spoke extensively on many topics
एपस्टीन फाइल्स से दिल्ली में बच्चों-महिलाओं के गायब होने तक, हर मुद्दे पर जमकर बोले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री

एपस्टीन फाइल्स से दिल्ली में बच्चों-महिलाओं के गायब होने तक, हर मुद्दे पर जमकर बोले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप:

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपील करते हुए कहा, 'हम पूरे भारत समाज से, भारतीयों से और यहां बैठे हुए श्रोताओं से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों पर तुम ध्यान देना। आर या व्यापार देकर तुम मत मरना, लेकिन बच्चों संस्कार देकर मरना।'

Feb 09, 2026 04:59 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुर, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान एक सामने आया है, जिसमें वह दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह दुनिया के बड़े-बड़े अमीर लोग एक टापू पर जाकर 8-8 साल की बच्चियों के साथ गंदा काम कर रहे थे। यह बात उन्होंने सतना के शिवराजपुर में हाल ही में हुई हनुमंत कथा के दौरान वहां पधारे श्रद्धालुओं से कही। इस दौरान उन्होंने इस साल जनवरी के महीने में दिल्ली से लापता हुए 800 से ज्यादा लोगों (जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है) मुद्दा भी उठाया और देशभर के लोगों से अपने बच्चों को संस्कार देने की बात कही, साथ ही उन्होंने लड़कियों को किसी पर भरोसा ना करने और इंटरनेट की गंदी दुनिया से दूर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ तो एक वक्त पर हिंदू बेटियों और लोगों की संख्या बहुत कम बचेगी। बाबा बागेश्वर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लोगों को बताया क्या है एपस्टीन फाइल्स

वायरल वीडियो में वह एपस्टीन फाइल्स के बारे में बताते हुए लोगों से कहते हैं, 'इन दिनों दुनियाभर में एपस्टीन फाइल्स का एक ऐसा मुद्दा ट्रेंडिंग में है, कि जिसमें बड़े-बड़े अमीर, बिल गेट्स जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की काली करतूतें 35 हजार पेजों में रिकॉर्ड हुई हैं और इसमें उनके गंदे कृत्यों के बारे में बताया गया है।' बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, 'उनके गंदे कामों की क्या बात करें, उन लोगों ने 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा। वे उनके लिए आईलैंड में जाते थे, एपस्टिन के आईलैंड में जाते थे और वहां पर 8-8 साल की बच्चियों को ले जाते थे और उनको नशा देकर उनके साथ गंदा कृत्य करते थे।'

दिल्ली में लापता हुए लोगों की जानकारी भी दी

इसके बाद दिल्ली में बड़ी संख्या में लापता हुए लोगों का मु्द्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि 'अभी हमारी दिल्ली में जिसे हम राजधानी कहते हैं, औसतन 815 लोग प्रतिदिन लापता हो रहे हैं, कहां जाते हैं पता नहीं। औसतन 815 लोग केवल दिल्ली से लापता होते हैं।'

आगे उन्होंने कहा, 'अभी ठीक 1 महीना पहले हमारे एक शिष्य के साथ घटना हुई, हमारा एक शिष्य है हम नाम उजागर नहीं करेंगे, उसकी बहन के साथ एक घटना हुई। उसकी बहन को नशे का आदी बनाकर, उसे दुबई के नाम पर मॉडलिंग दिखाकर के टीवी में उसका नेम-फेम कर ऐसी बातें बनाकर एक पूरे जहाज में बंद करके बेचने के लिए गोवा के रास्ते ले जा रहा था। वह पकड़ा गया।'

लोगों से कहा- बच्चों को संस्कार देकर मरना

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इसके आगे लोगों से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की अपील करते हुए कहा, 'हम पूरे भारत समाज से, भारतीयों से और यहां बैठे हुए श्रोताओं से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों पर तुम ध्यान देना। आर या व्यापार देकर तुम मत मरना, लेकिन बच्चों संस्कार देकर मरना।'

बेटियों से बोले- सिर्फ बाहर से अच्छी है इंटरनेट की दुनिया

आगे उन्होंने लड़कियों से इंटरनेट की लुभावनी दुनिया से दूर रहने व उसके चक्कर में पड़कर किसी को अपनी इज्जत नहीं सौंपने का अनुरोध करते हुए कहा, 'बच्चियों से हमारी प्रार्थना है, बेटियों तुम मर जाना, पर किसी पर भरोसा ना करना। ये इंटरनेट की दुनिया जितनी अच्छी दिखाई देती है, उतनी ही घटिया दुनिया है, वाहियात दुनिया है।'

'इंस्टाग्राम पर मिलने वाला हर लड़का संस्कारी नहीं होता'

बच्चियों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा, 'बेटियों तुम रील के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, सुंदर-सुंदर चेहरे देखकर, अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करने वाले लड़कों से बात करती हो, और इसके जाल में फंसकर बेटियों तुम अपनी इज्जत, अपनी परंपराओं को समर्पित कर देती हो। लेकिन बेटियों इंस्टाग्राम पर आने वाला हर लड़का संस्कारवान नहीं होता, और याद रखना, जो तुम्हें लाइक और कमेंट कर रहा है, वो तुम्हें भर नहीं कर रहा, वो हर सुंदर दिखने वाली लड़की को लाइक और कमेंट करता है।

बेटियों को बताई कथा के साथ यह सब समझाने की वजह

आगे उन्होंने कहा, ‘हमारी बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि गुरुजी कथा सुनाने आए हैं, बेटियों हम कथा के साथ-साथ यदि तुम्हें नहीं समझाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हिन्दुओं की बेटियां बहुत कम बचेंगी और हिन्दू बहुत कम बचेंगे।’

लापता लोगों की जानकारी देते हुए बाबा से हुई गलती

बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में औसतन 800 लोगों के रोजाना लापता होने की जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने एक गलती कर दी। दरअसल दिल्ली में रोजाना इतने लोग गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 54 लोग लापता हुए। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां तथा 298 पुरुष हैं। लापता लोगों में से 191 नाबालिग और 616 वयस्क हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

