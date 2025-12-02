MP: सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में निकला मेंढक, स्टाफ बोला- पहले भी निकलते रहे हैं कीडे और गंदगी

संक्षेप: मिड डे मील की सब्जी की बाल्टी खोले जाने पर स्टाफ ने मेंढक को देखा और तुरंत उसका वीडियो बनाकर विभागीय अधिकारियों को भेजा। अधिकारी ने एक्शन लेने की बात कही है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में मेंढक निकल आया। भोजन की बाल्टी खोले जाने पर स्टाफ ने जीव को देखा और तुरंत उसका वीडियो बनाकर विभागीय अधिकारियों को भेजा। खाना में मेढक निकलने घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के बच्चों में डर और घिन की स्थिति बन गई।

पहले भी निकलते रहे हैं कीडे और गंदगी विद्यालय स्टाफ और बच्चों के अनुसार मिड डे मील की गुणवत्ता पर पहले भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। कई मौकों पर खाने में बदबू, कीड़े और दूषित सामग्री मिल चुकी है। इसके बावजूद न तो गुणवत्ता सुधरी और न ही जिम्मेदारों ने कार्रवाई की। अब इस बार खाना में मेढक निकलने की घटना ने स्थिति की गंभीरता को और उजागर कर दिया है।

इस तरह का भोजन भेजा जा रहा… वीडियो बना रही महिला कहती है- “शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मध्यान भोजन में सब्जी में मेढक का बच्चा निकला हुआ है। देखिए आप। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस तरह से मध्यान भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है। देखिए आप।” वीडियो के दौरान पीछे से बच्चों के बातचीत की आवाजें भी आती सुनाई देती हैं। मामला सामने आने के बाद से इलाके के लोग हैरान हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं परोसा जा रहा है।

बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत से बात की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना पहली बार उनके संज्ञान में आई है। मिड डे मील से जुड़ी शिकायतों की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर मिड डे मील की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है।

एमपी कांग्रेस ने सरकार को लिया आड़े हाथ एमपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ग्वालियर में मिड डे मिल में बच्चों को मेंढक वाली सब्जी परोस दी गई! श्योपुर के बाद अब ग्वालियर में स्कूली बच्चों के मध्यान्ह भोज की यह दुर्दशा मोहन सरकार की लापरवाही को दर्शाती है! मोहन सरकार के मठाधीश खुद के लिए पकवान चाहते हैं और स्कूल के बच्चों को दूषित भोजन देते हैं! इस सरकार की यह लापरवाही, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है!