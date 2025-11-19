Hindustan Hindi News
दोस्ती, प्यार फिर शादी का झांसा; 12 वीं की छात्रा ने नाबालिग लड़के पर लगाए दुष्कर्म के आरोप

Wed, 19 Nov 2025 06:52 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 17 वर्षीय किशोरी से दोस्ती, प्यार का इजहार, शादी का वादा और फिर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब किशोरी के परिजनों ने युवक को शादी की बात तय करने के लिए बुलाया तो वह अपने वादे से मुकर गया। किशोरी की शिकायत पर माधौगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

मामला ललितपुर कॉलोनी से जुड़ा है। किशोरी 12वीं कक्षा की छात्रा है और आरोपी युवक उसका दूर का रिश्तेदार है। युवक युगांत शाक्य एक पारिवारिक कार्यक्रम में किशोरी से मिला था। यहां दोनों में दोस्ती हो गई। युगांत ने उसे मिलने के लिए रॉक्सी पुल स्थित वंश होटल में मिलने बुलाया। किशोरी मिलने पहुंची तो युगांत उसे एक कमरे में ले गया और प्यार का इजहार कर शादी करने की इच्छा जताई।

जब किशोरी शादी के लिए तैयार हो गई, तो युवक ने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। किशोरी ने विरोध किया, तो युवक ने समझाया कि अब हम शादी करने वाले हैं इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर युवक ने शारीरिक संबंध बना लिए।युगांत का जन्मदिन था। इस मौके पर उसने छात्रा को फिर से उसी होटल में बुलाया और उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए।

इसी बीच छात्रा के परिजन को मामले का पता चल गया। उन्होंने जब युगांत से बातचीत की और कहा कि अभी उनकी बेटी नाबालिग है। जैसे ही वह बालिग हो जाएगी तो वह दोनों की शादी करा देंगे। इस पर युगांत शाक्य का कहना था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता है। न ही उसकी इच्छा है, वो तो उसने प्यार का झूठा नाटक किया था। माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी का कहना है कि नाबालिग ने अपने ही रिश्तेदार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत की थी, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार