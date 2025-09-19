MP में भारी पड़ी इंस्टाग्राम की दोस्ती, AI से अश्लील वीडियो बना नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा युवक

आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले चार से पांच महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत हो रही थी। इस दौरान दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी। आरोपी युवक ने इसी वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डर से लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक अलर्ट करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अनजान युवक के साथ इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद वीडियो कॉल पर बात करना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। उस युवक ने लड़की के फर्जी वीडियो बना लिए और जिनकी मदद से वह युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा। यह मामला जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली 17 साल की किशोरी के साथ एक युवक ने पहले तो इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर वह उसे उसके फर्जी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए अपने पास बुलाने लगा। आरोपी युवक की पहचान 24 वर्षीय युवक गौतम सेन के रूप में हुई है, जो कि उसी कस्बे में रहता है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक ने पहले तो छात्रा को दोस्ती का जाल फेंककर झांसे में लिया और उससे लगातार बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने AI के जरिए नाबालिग का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर इसी के जरिए वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। जिससे डरकर पीड़िता ने इस बारे में अपने परिजनों को बता दिया और फिर वे उसे लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी।

थाना प्रभारी रवि उपाध्याय ने बताया कि आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले चार से पांच महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी। आरोप है कि युवक ने इसी दौरान स्क्रीन रिकॉर्डर से लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद उसने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उन वीडियो को अश्लील रूप देकर नए वीडियो तैयार कर लिए।

आगे आरोपी ने इन्हीं अश्लील वीडियो को लड़की को भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी युवक लगातार किशोरी को अपने पास बुलाने धमकी देता था और कहता था कि अगर मेरे पास नहीं आई तो ये अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दे दी और फिर थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी।