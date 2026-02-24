रक्तदान करने पर होंगे फ्री में VIP दर्शन; इस ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं को मिल रहा 'डबल पुण्य' कमाने का मौका
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल शुरू की है, जिसके तहत अब जो भी श्रद्धालु तीर्थनगरी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रक्तदान करेगा, उसे मंदिर में VIP प्रोटोकॉल के तहत फ्री दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पहल की शुरुआत 24 फरवरी मंगलवार से कर दी गई। जिसके बाद अब भक्तों को यहां डबल पुण्य कमाने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान वह दर्शन करने से होने वाले पुण्य लाभ के साथ-साथ रक्तदान करते हुए लोगों का जीवन बचाकर पुण्य लाभ भी कमा सकते हैं।
खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है, क्योंकि आस्था के साथ यदि सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रशासन ने इलाके में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से अस्पताल में खून की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की है।
पहले दिन 13 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान
इस अनूठी पहल की शुरुआत के मौके पर पहले ही दिन 13 से अधिक श्रद्धालुओं ने रक्तदान करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ें और जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में सहयोग करें। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है। एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थस्थल पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में यदि श्रद्धालु दर्शन के साथ रक्तदान भी करें तो यह समाज के लिए एक बड़ा योगदान होगा।
मंदिर परिसर के पास बनाया गया ब्लड डोनेशन काउंटर
इस पुनीत कार्य में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करने हेतु जिला अस्पताल द्वारा मंदिर के पास ही एक विशेष ब्लड डोनेशन काउंटर तैयार करवाया गया है। ताकि वे दर्शनार्थी जो भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और VIP दर्शन करना चाहते हैं, वे रक्तदान करते हुए इस सुविधा का लाभ उठा सकें। रक्तदान करने बाद उन्हें प्रोटोकॉल के तहत फ्री वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहेगी ताकि रक्तदान प्रक्रिया पूरी तरह चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप हो।
रक्त की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने उठाया कदम
खंडवा जिले के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण आए दिन यहां सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भी हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिनके इलाज के दौरान अक्सर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रक्त की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने की यह नई पहल शुरू की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी न हो।
आस्था और सेवा का अनूठा संगम
ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू की गई यह पहल, ईश्वर भक्ति और सामाजिक सेवा का अद्भुत संगम मानी जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि यह मॉडल अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। दर्शन के साथ यदि श्रद्धालु रक्तदान जैसे महादान से जुड़ते हैं, तो यह न केवल पुण्य का कार्य होगा बल्कि कई जिंदगियां बचाने में भी मददगार साबित होगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
