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ब्लड दीजिए, VIP बन जाइए; MP के तीर्थ में जो हुआ उससे खत्म हो जाएगी देश की बड़ी दिक्कत

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में ब्लड डोनर्स और उनके परिवार के लिए VIP दर्शन की स्कीम जबर्दस्त हिट रही है। इससे न केवल अस्पतालों में खून का संकट कम हुआ है, बल्कि ब्लड बैंक सरप्लस स्टॉक से भर गए हैं।

ब्लड दीजिए, VIP बन जाइए; MP के तीर्थ में जो हुआ उससे खत्म हो जाएगी देश की बड़ी दिक्कत

वीआईपी ट्रीटमेंट की चाह लोगों से क्या कुछ नहीं करा सकती। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के खंडवा में देखने को मिला है, जहां लोगों ने भगवान भोले शंकर के विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में फ्री में वीआईपी दर्शन करने के लिए जमकर रक्तदान किया है। इस पहल से न केवल खंडवा बल्कि आसपास के पड़ोसी जिलों के ब्लड बैंकों के भंडार भरने में काफी मदद मिली है। इसके साथ ही मुश्किल से मिलने वाले रेयर ब्लड ग्रुप्स के कलेक्शन में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस साल फरवरी महीने से ब्लड डोनेट करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में फ्री वीआईपी एंट्री देने की सुविधा शुरू की गई थी, जिसका लोगों ने खूब फायदा उठाया।

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बल्ड का सरप्लस स्टॉक, रेयर ब्लड ग्रुप्स का कलेक्शन भी बढ़ा

टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर बताया कि ब्लड डोनर्स से मिले गजब रिस्पॉन्स के चलते खंडवा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में हर सप्ताह करीब 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा होने की वजह से अब वहां ब्लड का सरप्लस स्टॉक जमा हो गया है। इतना ही नहीं इस ब्लड बैंक में AB-नेगेटिव, O-नेगेटिव, A-नेगेटिव और B-नेगेटिव जैसे रेयर ब्लड ग्रुप्स का भी काफी स्टॉक जमा हो गया है।

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अकेले जून महीने के पहले 15 दिनों में ही ब्लड कलेक्शन पूरे महीने में जमा होने वाले खून से भी ज्यादा रहा। आंकड़ों के मुताबिक, ओंकारेश्वर कैंप में 14 जून तक रिकॉर्ड 497 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया, जो कि फरवरी में इस पहल की शुरुआत में मिले 168 यूनिट के मुकाबले काफी अधिक है।

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बल्ड डोनर्स को मिलता है सर्टिफिकेट

खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की पहल पर शुरू की गई इस योजना से श्रद्धालु महज 20 मिनट में ब्लड डोनेट करके 3 से 4 घंटे लंबी लाइनों से बच सकते हैं। इसके लिए मंदिर के पास में ही ब्लड डोनेशन के लिए पांच बेड वाला एक कैंप बनाया गया है। ब्लड डोनेशन के बाद मिलने सर्टिफिकेट से डोनर और उनके परिवार को मंदिर में तुरंत वीआईपी एंट्री मिल जाती है। मंदिर दर्शन के बाद उन्हें प्रसाद और भगवान ओंकारेश्वर की तस्वीर भी दी जाती है।

हालांकि, ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ. अतुल माने इसके पीछे 'अधिक मास' (पुरुषोत्तम मास) को बड़ी वजह मानते हैं, क्योंकि हिन्दू मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र महीने में दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य मिलता है।

अलग ब्लड बैंक बनाने पर विचार

डॉ. माने के अनुसार, खंडवा में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद यहां हर महीने 1,200 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ रही थी। इस नई पहल से पहले केवल इसका आधा हिस्सा ही पूरा हो पाता था। तीर्थयात्रा से जुड़े मॉडल ने बल्ड का सरप्लस स्टॉक जमा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेडिकल कॉलेज में बढ़ते ब्लड स्टॉक को रखने के लिए एक अलग ब्लड बैंक सुविधा बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

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इस मॉडल से देशभर में दूर हो सकती है खून की कमी

बता दें कि देश के ज्यादातर अस्पतालों और ब्लड बैंक में हमेशा ही खून की भारी कमी बनी रहती है। रक्तदान से कमजोरी शरीर में खून की कमी होने जैसी कई तरह की भ्रांतियों के चलते आज भी बहुत से लोग ब्लड डोनेट करने से बचते हैं। आस्था के नाम पर ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आए इस नए मॉडल ने देशभर में बल्ड बैंक के भंडार भरने की एक नई तरकीब दिखाई है। इससे वाकई देश की एक बड़ी समस्या दूर हो सकती है।

भारत जैसे विशाल देश के हर हिस्से में ऐसे कई बड़े तीर्थ स्थल हैं, जहां हर दिन हजारों-लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ तीर्थ स्थलों में भीड़ ज्यादा होने पर वीआईपी दर्शन के बदले राजस्व जुटाने के लिए टिकट तक लगा दिया जाता है, इससे ज्यादा पैसा देकर लोग आसानी से इन मंदिरों में जल्दी दर्शन पा सकते हैं। हालांकि, इसकी आलोचना भी होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पैसों से भक्त-भक्त में भेद किया जाता है।

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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