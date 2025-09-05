fraudster caught in indore taking money in name of government job इंदौर में पकड़ा गया महाठग! नौकरी के नाम पर ऐंठ लिए करोड़ों; डॉक्टरों को बनाता था शिकार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
इंदौर में पकड़ा गया महाठग! नौकरी के नाम पर ऐंठ लिए करोड़ों; डॉक्टरों को बनाता था शिकार

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। इस ठग ने रेलवे और पुरातत्व विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक करोड़ 80 लख रुपए की ठगी की है। ठग कई डॉक्टरों को अपना शिकार बना चुका है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरFri, 5 Sep 2025 08:56 AM
इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। इस ठग ने रेलवे और पुरातत्व विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक करोड़ 80 लख रुपए की ठगी की है। आरोपी एक ड्राइवर है और खुद को रेलवे और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का करीबी बताता था। अपराधी इतना शातिर था कि वह वॉइस चेंजर एप्लीकेशन की मदद से ठगी करता था। आरोपी ड्राइवर ने बाकायदा कई बार अफसर बनकर ठगी की वह उन पैसों से एक बड़ा मकान भी खरीदा। शिकायत के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया कि इंदौर राजेंद्र नगर के रहने वाले डॉक्टर सुभाष सोनकेसरिया की शिकायत पर उन्होंने आरोपी राकेश सुमन को लसूडिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। राकेश ने डॉक्टर की पत्नी जया को नौकरी का झांसा देकर डॉक्टरों की पत्तियों से लगभग एक करोड़ 80 लख रुपए अपने खाते में डलवा लिए थे। आरोपी राकेश इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ड्राइवरी का काम करता है। इसी दौरान उसकी डॉक्टर सुभाष से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने बताया कि उसकी हाल ही में रेलवे में नौकरी लगी है। इंडस कॉलेज में कई डॉक्टरों का आना-जाना लगा रहता है, इस कारण से उसकी कई डॉक्टरों से मुलाकात हुई और उनके नंबर भी उसके पास आ जाते थे। इसके बाद आरोपी वॉइस चेंजर के माध्यम से डॉक्टर के घर पर फोन लगाता था और उनकी पत्नियों को भरोसे में लेकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए अब तक उसने अपने खाते में डलवा लिए हैं। डॉक्टर उसे पर इसलिए भी भरोसा करने लगे थे क्योंकि वह लगातार उनसे संपर्क में था और उसकी बातों में सभी आ जाते थे।

पकड़ा गया आरोपी राकेश केवल कक्षा-9 तक पढ़ा है। उसने नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को गूगल के माध्यम से सर्च कर गूगल से सारी जानकारियां निकली थी। कई पुरातत्व रेलवे अफसर के नाम भी उसने गूगल से ही निकाले थे। जब भी उसकी बातचीत होती थी तो वही जानकारी वह मोबाइल के माध्यम से दूसरों को देता था। अभी कुछ ही समय पहले कुछ डॉक्टर को जो नौकरी के नाम पर वह झांसा देता था, उन सभी ने राकेश को रुपए देना बंद कर दिए थे, तब राकेश ने उन्हें धमकाया था कि सीबीआई द्वारा उनके घरों पर छापा पड़वा कर, उन पर वह बड़ी कार्रवाई करवा सकता है। इसके बाद कई डॉक्टरों ने सीबीआई के नाम पर भी राकेश को लाखों रुपए दिए थे। जानकारी के अनुसार आरोपी राकेश के पिता किसी समय पुरातत्व विभाग में भी नौकरी करते थे।

