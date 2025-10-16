MP में शर्मनाक घटना, दलित युवक से मारपीट के बाद मुंह पर किया पेशाब; किस बात की मिली सजा

संक्षेप: पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और SC-ST एक्ट (अत्याचार निवारण) की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि चारों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

मध्यप्रदेश के कटनी जिले में अवैध खनन का विरोध करने पर दबंगों द्वारा एक दलित युवक के साथ कथित रूप से मारपीट करने और उसके चेहरे पर पेशाब करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस वारदात का आरोप गांव के सरपंच रामानुज पांडे और उसके बेटे व अन्य लोगों पर लगा है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह घटना प्रदेश के जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में 13 अक्टूबर को हुई। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं।

एडिशनल एसपी ने बताया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई, जब सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में भूमि समतलीकरण के लिए मुरम डलवाए जाने का काम करवाया जा रहा था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पक्ष, इस काम के लिए उसके खेत के पास अवैध रूप से खनन कर रहा था, जिसका उसने विरोध किया था। इसी बात से वह भड़क गए।

सरपंच, उसके बेटे व अन्य साथियों पर आरोप पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में पीड़ित राजकुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि पिटाई के दौरान सरपंच के बेटे पवन पांडे ने उसके मुंह पर पेशाब किया, जातिसूचक शब्द कहे और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मटवारा गांव निवासी राजकुमार चौधरी के साथ, उसी गांव के चार आरोपियों रामानुज पांडे, राम बिहारी पांडे, पवन पांडे और सतीश पांडे ने कथित तौर पर मारपीट की और जातिगत अपशब्द कहे। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को हुई इस घटना की शिकायत पीड़ित ने गुरुवार को पुलिस के पास आकर की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

पीड़ित बोला- मेरे चेहरे पर पेशाब किया इस बारे में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित राजकुमार चौधरी ने बताया कि, ‘ग्राम पंचायत का सरपंच रामानुज पांडे अवैध खनन कर रहा था, जब मैंने इस बात का विरोध किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर उसने मुझे पकड़कर पीटा और जातिसूचक व मां-बहन की गालियां दीं। इसी दौरान उसके बेटे पवन पांडे ने मेरे चेहरे पर पेशाब कर दी। जब मेरी मां ने बीच-बचाव किया तो उसको भी बाल पकड़कर घसीटा गया, और उसको भी मारा गया। इसके बाद मैं जान बचाकर वहां से भाग गया और कटनी अस्पताल आया तो उन्होंने मुझे में भर्ती कर लिया। मैं तीन दिन भर्ती रहा। मेरे सिर और शरीर में काफी चोट है। मुझे इतना अपमानित किया गया कि मुझे गांव जाने में शर्म आ रही है और मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। लेकिन मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना पड़ेगा। आज मैंने एसपी साहब से मिलकर आवेदन दिया और न्याय दिलाने की मांग की।’

पुलिस ने अजा-अजजा एक्ट में दर्ज किया मामला पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और SC-ST एक्ट (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। डेहरिया ने बताया, ‘सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।’