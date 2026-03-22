घूसखोरी में नप गए 4 पुलिसवाले, कारोबारी का एक करोड़ छोड़ने के बदले लिए थे 20 लाख रुपए
मध्य प्रदेश के चार पुलिसकर्मियों को घूस लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर गुजरात के एक कारोबारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपए घूस के तौर पर लेने के आरोप में कार्रवाई किया गया है। कारोबारी की कार से एक करोड़ रुपए बरामद हुए थे।
मध्य प्रदेश के चार पुलिसकर्मियों को घूस लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर गुजरात के एक कारोबारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपए घूस के तौर पर लेने के आरोप में कार्रवाई किया गया है। कारोबारी की कार से एक करोड़ रुपए बरामद हुए थे।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 मार्च को गुना जिले के धरनावड़ा थाने के अंतर्गत रुथियाई चौकी क्षेत्र में घटी। गुजरात में रजिस्टर्ड एक एसयूवी को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान उसमें से एक करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। पुलिसकर्मियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बजाय कथित तौर पर व्यवसायी के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने 20 लाख रुपए लेकर वाहन छोड़ दिया और बिना किसी कागजी कार्रवाई या आयकर विभाग को सूचित किए 80 लाख रुपए लौटा दिए।
पीटीआई से बात करते हुए ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने कहा कि यह घटना शनिवार को मेरे संज्ञान में आई। मैंने तुरंत अपने उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को भेजा और प्रारंभिक जांच के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मामले से निपटने में नियमों का पालन नहीं किया।
उन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले के आईपीएस अधिकारी आयुष जाखर इस घटना की विस्तृत जांच करेंगे। अधिकारी ने बताया कि धरनावड़ा स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रभात कटारे, रुठियाई चौकी प्रभारी सहायक सब-इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह सिकरवार और कांस्टेबल सुंदर रमन को सस्पेंड कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन कर्मियों को वीडियो बनाकर नकदी जब्त कर लेनी चाहिए थी और आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए था, क्योंकि राशि 10 लाख रुपए से अधिक थी। 10 लाख रुपए से कम की नकदी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस को कार्रवाई करने और नकदी ले जाने वाले को हिरासत में लेने का अधिकार है। सक्षम न्यायालय इस मामले का फैसला करता है।
गुजरात से आए एक फोन के बाद मामले में नया मोड़ आया, जिसके बाद कारोबारी को 20 लाख रुपए लौटा दिए गए। इस कथित लेन-देन की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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