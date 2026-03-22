Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

घूसखोरी में नप गए 4 पुलिसवाले, कारोबारी का एक करोड़ छोड़ने के बदले लिए थे 20 लाख रुपए

Mar 22, 2026 06:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, भोपाल
share

मध्य प्रदेश के चार पुलिसकर्मियों को घूस लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर गुजरात के एक कारोबारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपए घूस के तौर पर लेने के आरोप में कार्रवाई किया गया है। कारोबारी की कार से एक करोड़ रुपए बरामद हुए थे।

घूसखोरी में नप गए 4 पुलिसवाले, कारोबारी का एक करोड़ छोड़ने के बदले लिए थे 20 लाख रुपए

मध्य प्रदेश के चार पुलिसकर्मियों को घूस लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर गुजरात के एक कारोबारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपए घूस के तौर पर लेने के आरोप में कार्रवाई किया गया है। कारोबारी की कार से एक करोड़ रुपए बरामद हुए थे।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 मार्च को गुना जिले के धरनावड़ा थाने के अंतर्गत रुथियाई चौकी क्षेत्र में घटी। गुजरात में रजिस्टर्ड एक एसयूवी को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान उसमें से एक करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। पुलिसकर्मियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बजाय कथित तौर पर व्यवसायी के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने 20 लाख रुपए लेकर वाहन छोड़ दिया और बिना किसी कागजी कार्रवाई या आयकर विभाग को सूचित किए 80 लाख रुपए लौटा दिए।

पीटीआई से बात करते हुए ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने कहा कि यह घटना शनिवार को मेरे संज्ञान में आई। मैंने तुरंत अपने उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को भेजा और प्रारंभिक जांच के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मामले से निपटने में नियमों का पालन नहीं किया।

ये भी पढ़ें:19 साल की लड़की को MP से राजस्थान ले गए, 2 लाख में बेचा; खरीदार ने जबरन शादी की

उन्होंने बताया कि शिवपुरी जिले के आईपीएस अधिकारी आयुष जाखर इस घटना की विस्तृत जांच करेंगे। अधिकारी ने बताया कि धरनावड़ा स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रभात कटारे, रुठियाई चौकी प्रभारी सहायक सब-इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह सिकरवार और कांस्टेबल सुंदर रमन को सस्पेंड कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इन कर्मियों को वीडियो बनाकर नकदी जब्त कर लेनी चाहिए थी और आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए था, क्योंकि राशि 10 लाख रुपए से अधिक थी। 10 लाख रुपए से कम की नकदी के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस को कार्रवाई करने और नकदी ले जाने वाले को हिरासत में लेने का अधिकार है। सक्षम न्यायालय इस मामले का फैसला करता है।

ये भी पढ़ें:MP से राजस्थान तक सक्रिय गैंग,चोरी के बाद महिला निगल जाती थी गहने

गुजरात से आए एक फोन के बाद मामले में नया मोड़ आया, जिसके बाद कारोबारी को 20 लाख रुपए लौटा दिए गए। इस कथित लेन-देन की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया।

ये भी पढ़ें:MP में कार में लगी आग से पत्नी की मौत, सुरक्षित बचा डॉक्टर पति;कहानी पर उठे सवाल
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|