शराब तस्करी करने को लेकर BJP युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत चार गिरफ्तार, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

मध्य प्रदेश में मैहर जिले की रामनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के एक मंडल अध्यक्ष समेत चार लोगों को 8 पेटी यानी 72 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही करीब 15 लाख रुपए कीमत की एक लग्जरी नेक्सान कार भी जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गुरुवार, 4 सितंबर को की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की नेक्सान कार (MP19 ZJ 7240) से देवराजनगर की ओर से अवैध शराब लाई जा रही है। इस सूचना पर रामनगर पुलिस ने भिटारी पुलिया के पास तत्काल नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।

पुलिस को देख गाड़ी भगाने की कोशिश चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध नेक्सान कार आती दिखी तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को बैक कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी कर कार को रोक लिया।कार की तलाशी लेने पर डिग्गी से 8 कार्टूनों में भरी 72 लीटर देशी प्लेन शराब बरामद हुई। कार में सवार लोग शराब परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

भाजपा युवा मोर्चा मंडल समेत चार गिरफ्तार पुलिस ने कार में सवार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अभिनव गौतम, रोहित पाल, ललित पाल (सभी निवासी कोठी, जिला सतना) और राजेश गुप्ता (निवासी इलाहाबाद) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी अभिनव गौतम भाजपा युवा मोर्चा, कोठी का मंडल अध्यक्ष है।

नहीं आई राजनीतिक रसूख काम वही, रामनगर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है।जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव डालने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की।